赴巴黎拍新歌MV 魏浚笙：將不可能變成可能

「身邊有很多愛惜我的人」

Jeffrey拍攝Busking場口時，吸引不少外國人圍觀，拿起電話影相及拍片；他開心巴黎巿民停步聽他唱歌，更有不少途人上前要求合照，問他是否已出道的藝人或Busker，他之前到法國北部拍廣告學了幾句法文，嘗試回應大家的熱情，跟當地人打成一片感有趣。他指最初構思到巴黎拍MV時，朋友均覺得是不可能的任務，幸得曲詞編監及幕後團隊捱義氣，將不可能變成可能，他說：「自資出歌，無人能知結果好壞，但好多謝身邊的每位一直支持，最重要感謝一個人，一直默默為我付出，照顧好一切，不為什麼，只為拚命把我的夢想實現。外面的世界不一定如想像中美好，但不去嘗試，怎能知道行不行，我沒有多大的本領，只是身邊有很多愛惜我的人而已。」

娛樂組

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