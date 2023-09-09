《中年好聲音2》明首播 陳慧嫻聽歌入神唔記得撳燈

自稱評審經驗不多的陳慧嫻首集即有蝦碌事，36歲參賽者安雅希唱《光亮》時太有感染力，吸引評審一窩蜂撳燈，陳慧嫻卻沒有撳燈，她抱歉說：「我唔記得咗撳燈，因我掛住聽，我聽得好入神。」

周國豐大讚安雅希道：「佢應該好有性格，多愁善感又易開心，作為歌者好易將感情投入喺歌入面。」張佳添則說安雅希聲音有辨識度，是他其中一個期待的歌手。

44歲參賽者鍾晉生唱英文情歌《I Honestly Love You》時全情投入、聲線溫柔，但礙於外表太霸氣，陳慧嫻笑言：「我覺得你有少少嚇親我。」周國豐附和：「佢反差係大。」肥媽卻持不同看法，「一個大男人（要深情）好難㗎！」陳慧嫻與肥媽還互相「壁咚」搞笑。

肥媽伍仲衡繼續「包拗頸」

肥媽與伍仲衡承接上季風格，繼續「包拗頸」，35歲孔文希出場唱《櫻花樹下》時，一向手緊的伍仲衡率先撳燈，令肥媽大吃一驚，兩人對孔文希表現各持己見，針鋒相對。之後肥媽向其中一名參賽者語重心長說：「有時啲奸人講嘅嘢你未必要信，你呢啲叫受奸人所害。」

娛樂組