黑雨凱旋歸來 金獅得來不易 梁朝偉：41年努力對自己有交代

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

梁朝偉（偉仔）與劉嘉玲昨晨抵港，偉仔表示仍有時差，落機看新聞才知道黑雨，估不到那麼嚴重。身穿牛仔裝束的偉仔精神奕奕拿着獎座，接受在機場等候的傳媒訪問，分享今次得獎感受，偉仔說：「同上次得獎好唔一樣，因為上次只是一部戲，今次個感受是41年的努力，最感動是所有人企晒起身鼓掌，突然間覺得好似對自己有個交代，我成日覺得咁多年嘅努力，平時待人接物，不是對其他人交代，而是對自己交代，那刻覺得這41年總算對自己有個交代，亦因而感觸落淚，其實聽到李安講我，已經有少少想喊。」

「獎座屬於過往合作過的所有人」

今次得獎揚威海外為港爭光，偉仔說：「這獎座是屬於過往合作過的所有人，其實電影不是一個人的事，是團體工作，咁多年來由我做電視台開始，畀機會我做《430穿梭機》，受好多好導演啟發，有機會拍《新紮師兄》，其實杜琪峯導演都啟發我好多，還有茶水、服裝，唔通個獎又唔係屬於佢哋嘅咩？是大家成就了我，只是我好彩行上去攞而已，我覺得個獎是屬於大家，應該大家一齊分享，因為由1982年到2023年，大家一齊合作過，好努力向一個理想進發，得獎是每一個人都有份」。

盡最大能力演好角色 不為攞獎

問到金獅獎是否一直以來的目標？偉仔表示當年與李安在多倫多午膳，對方將金獅獎放在旁邊稱是大家的，「我望到個獎，嘩！流口水，心想如果有機會就好喇，但這些機會不是你想就有，係好彩囉！」他表示連日慶祝有點累，媽媽年紀大，今次沒同行，回港後會跟媽媽及朋友食飯慶祝。下個目標是否奧斯卡獎項？他稱現在想法不同，如返回拍戲的初心，「覺得這階段應是盡量享受一班人一起的旅程，拍攝的幾個月，怎樣準備角色，和一班人盡最大的能力做到最好，這才是最好玩的地方，就如我明年3月到德國參演歐洲電影，現在的取態是不會像以前般要諗點去突破，只要做好準備，自然就會有好效果和質素，不是為攞獎」。

趁機公開感謝太太一直支持

得獎後會否加片酬？偉仔稱主要睇鍾唔鍾意，現階段覺得開心最重要，「和一班人拍得開心，緊要過畀好多錢我」。提到在台上領獎時首度公開感謝太太，他說：「她咁多年的而且確一直默默支持和鼓勵我，所以覺得從來都無多謝過她，都應該趁這個終身成就獎講一講。」談到太太常放手讓他做喜歡的事，他笑道：「都係，因為到最後都要我決定，始終係我去拍唔係佢拍。」

幫New Jeans拍MV設三條件

早前偉仔以銀髮Look驚喜演出韓國女團New Jeans歌曲《Cool With You》MV，他解釋道：「是New Jeans唱片公司老闆，透過認識我幾十年的韓國好友找我，這個朋友1997年已幫我做翻譯，我叫他畀個古仔和畀首歌我聽，然後話滿足我三個條件就拍，「第一是我在哪裏，他們就來哪裏拍；第二是我的造型不可以管，因為這角色是我創作的；第三我只給兩小時拍攝，他們便飛到東京用綠布景拍，因為我出現的鏡頭只得幾十秒」。問是否New Jeans粉絲？他說：「好似她們是我的粉絲。」偉仔到英國轉機時趁機與移民當地的黃偉文（Wyman）飯敘，問可會再唱歌？他說：「鬼有人聽咩！唔好喇！」

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