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娛樂

【開箱】《百變艾琳》 臥底變身慈母 Netflix造星

【明報專訊】代表各大電影公司及串流平台的美國影視製作人聯盟（AMPTP）跟演員及編劇兩公會談判破裂，罷工仍未有休止迹象，Netflix卻不像其他對手着急，其內容提供伸展至歐亞南美地區，亦把很多名不經傳的演員推向國際舞台，8月24日上架的英劇《百變艾琳》（Who Is Erin Carter?），瑞典女主角艾雲阿密（Evin Ahmad）正是一例。《百》劇上映4天錄得1320萬觀看次數，成為英語節目收視冠軍，第2周成績其實更佳，不過撞正大熱日本漫畫改編的《One Piece》，只能屈居次席。

超市擊退劫匪揭身分

《百變艾琳》講述Erin清晨喚醒小女孩Harper乘船，鏡頭一轉已是5年後的巴塞隆拿，Erin嫁給了男護士Jordi，她則在學校當代課老師，一直希望能轉正職。Harper將踏入少女期，加上眼疾問題，排練舞台劇期間不滿同學兼鄰居嘲諷她，結果揮拳相向，面臨退學。Erin跟受傷同學的媽媽Penelope向來關係一般，也硬着頭皮希望身在校委會的Penelope放過女兒。母女倆到超級市場購物，遇到蒙面賊搶劫，Erin怕Harper受傷害，反擊歹徒，更槍傷對方，怎料歹徒臨終前稱認得她。平凡老師頓成英雌，Erin的照片刊在報章；Jordi的警察朋友Emilio接手案件，從超市的閉路電視錄影中，見Erin身手不凡，認定她不是普通人。另一方面，超市歹徒喪命，他的拍檔追蹤到學校，跟Erin是舊相識，並打起來，對方最終喪命，Emilio協助Erin埋屍。到底Erin真正身分是什麽？

《百變艾琳》由《怪醫馬丁博士》積路菲安（Jack Lothian）監製兼編劇，全劇7集，計算十分準確。一開首已是障眼法，讓觀衆以為Erin要逃避什麽追捕，帶女兒遠走他方，並且透過超市搶劫事件，揭開Erin並非普通老師的一面。她十分疼愛Harper，明知搶劫案給她帶來衝擊，卻怎也不讓她見心理醫生，連Jordi也覺得奇怪。Erin看到Harper畫簿幾幅羊頭面具，又悄悄撕走，Harper心裏有數，母女關係緊張，但對於Erin突然失蹤，Harper和Jordi愈來愈不滿，覺得她有事隱瞞。

首3集基本上透過Harper的殘存記憶，以及一個遠在英國獄中的神秘女人，一層層向謎底進發；每一集隨着Erin捲入愈來愈多麻煩事，飛車及埋身肉搏的動作戲連場，她到底是特工、間諜，還是汪洋大盜？到第4集剛好是全劇正中位置，才以倒敘方式提及Erin幼年時遭母親遺棄，留下陰影，長大後成為特警，更被選中當臥底埋一群大賊身邊；Harper原是同伙Lena的女兒，雖然有職務在身，Erin卻在Harper身上看到自己童年的影子。Erin通風報訊，令悍匪行動失敗，警察攻進巢穴，Lena中槍，Erin以為她已死，一瞬間選擇帶Harper逃離，當她的媽媽。餘下3集則是她結下的恩怨，怎樣一一了結；至於會否大團圓結局，為免打擾有興趣收看的讀者，就此按下不表。一如其他Netflix劇集及電影，此劇也留了尾巴，足夠餘地開拍續集。

天才童星演Harper

扮演Erin的艾雲阿密在瑞典斯德哥爾摩出生，父母是分別來自伊拉克及敘利亞的庫爾德族。艾雲在斯德哥爾摩皇家戲劇藝術學院畢業後，便投身影視圈，先後主演丹麥劇《慘雨》、瑞典劇《流沙刑》及《街外錢》，均在Netflix上架，間接把她推向國際。《百變艾琳》之外，《戰狼300》謝拉畢拿（Gerard Butler）伙拍饒舌歌手Ice Cube的兒子小奧沙積遜（O'Shea Jackson Jr）合演《賊鬥2》（Den of Thieves 2: Pantera ），亦邀艾雲演出一角，預計明年上映。劇中扮演她女兒Harper的恩迪卡屈臣（Indica Watson）年僅13歲，但已有7年演出經驗，拍過《新福爾摩斯》及電影《路易斯韋恩的迷幻貓世界》等，據報拍攝《百》劇期間，她在巴塞隆拿生活了半年，亦是她出道以來戲分最多的作品，表現備受好評，英國《衛報》更形容她是「早熟的天才演員」，是值得留意的名字。

相關字詞﹕恩迪卡屈臣 艾雲阿密 影視串流平台Netflix 開箱 百變艾琳

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