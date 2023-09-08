王怡然「沉默」領獎 莊子璇否認露疲態

王怡然之前出席活動時被追問家人捲走數風波，淚灑人前後以身體不適為由缺席無綫安排的活動；前日（6日）「潛水」多日的她首次露面，昨日再現身領獎，連續兩日僅與司儀交流。王怡然表現鬱鬱寡歡，間中有笑容，繼續拒受訪。她們連日密密出席活動，捧獎捧到手軟同時面露疲態，莊子璇覺得尚算輕鬆，不及比賽集訓時辛苦。

提到王怡然繼續不受訪，心情似乎麻麻，樣子悶悶不樂。問莊子璇估計對方幾時會做訪問，她說：「昨（前）日你們已問過同一條問題，答案都是一樣，暫時未知。我有跟她傾偈，都是普通交談，沒有特別慰問，因為相信她能應付。

用冠軍獎金請客

莊子璇表示慶祝飯局陸續有來，但不太清楚工作行程，未能落實約定與一眾佳麗的飯局，她提議吃火鍋，稱不介意用冠軍獎金請客，至於餘下的獎金，暫時會儲起，未考慮用途。姜依宁表示會用所得禮券來買化妝品和太陽眼鏡扮靚。

在北京讀書的王敏慈需中港兩邊走，昨日出席活動靠咖啡提神，又承認飛來飛去比較疲倦，但學習到不少新事物感值得，暫時工作上安排未有影響上堂。獲選後上學沒有太多奇異目光，「大學同學都有留意社交帳號的消息，知道我奪得港姐季軍，也收到他們的恭賀」。

記者：林蘊兒