明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

王怡然「沉默」領獎 莊子璇否認露疲態

【明報專訊】應屆香港小姐冠軍莊子璇、亞軍王怡然、季軍王敏慈及友誼小姐姜依宁，昨日繼續領獎。王怡然因父親被指在內也經營教育中心騙財，捲款逃至香港，令她遭網民抨擊，要求褫奪其亞軍名銜。

王怡然之前出席活動時被追問家人捲走數風波，淚灑人前後以身體不適為由缺席無綫安排的活動；前日（6日）「潛水」多日的她首次露面，昨日再現身領獎，連續兩日僅與司儀交流。王怡然表現鬱鬱寡歡，間中有笑容，繼續拒受訪。她們連日密密出席活動，捧獎捧到手軟同時面露疲態，莊子璇覺得尚算輕鬆，不及比賽集訓時辛苦。

提到王怡然繼續不受訪，心情似乎麻麻，樣子悶悶不樂。問莊子璇估計對方幾時會做訪問，她說：「昨（前）日你們已問過同一條問題，答案都是一樣，暫時未知。我有跟她傾偈，都是普通交談，沒有特別慰問，因為相信她能應付。

用冠軍獎金請客

莊子璇表示慶祝飯局陸續有來，但不太清楚工作行程，未能落實約定與一眾佳麗的飯局，她提議吃火鍋，稱不介意用冠軍獎金請客，至於餘下的獎金，暫時會儲起，未考慮用途。姜依宁表示會用所得禮券來買化妝品和太陽眼鏡扮靚。

在北京讀書的王敏慈需中港兩邊走，昨日出席活動靠咖啡提神，又承認飛來飛去比較疲倦，但學習到不少新事物感值得，暫時工作上安排未有影響上堂。獲選後上學沒有太多奇異目光，「大學同學都有留意社交帳號的消息，知道我奪得港姐季軍，也收到他們的恭賀」。

記者：林蘊兒

上 / 下一篇新聞