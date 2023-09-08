素顏爆瘡試鏡 驚嚇導演謝家祺 AK自覺演技未夠火喉多瑕疵

懂拿揑恐怖氛圍 演出值90分

AK自覺演出還有進步空間，「赴美國出席紐約亞洲電影節前看《七月返歸》，覺得自己演得麻麻哋，有很多瑕疵，有些位的狀態不連貫，始終經驗少，未夠火喉拿揑得好，我都跟Lokman（楊樂文）傾過」。導演則覺得AK演出值90分，承認對方仍有不足地方，二人亦有討論，例如對白可以再做好些，他認為AK整體拿揑驚慄片的恐怖和氛圍不錯，「他的角色很壓抑，在現場很繃緊和辛苦」。

AK覺得最辛苦是現場沒有冷氣，又熱又焗似焗桑拿，「愈拍愈瘦，非常切合角色。我間中也自尋樂趣，給自己一點甜頭，差差電，不可以長期處於不開心壓抑狀態」。

在陰森恐怖的棄置工廈內拍攝，AK沒半點恐懼，笑說：「現場好鬼多人、好鬼熱，專注演出，根本沒時間去驚。不過有時為了感受恐懼，會將自己困在漆黑一片的𨋢內，幻想小時候感驚慌的事。」他稱拍攝期間沒遇靈異事件，不過以前在韓國做練習生，完成訓練準備回港前，有晚疑似發生靈異事件，「我與中國、台灣兩個練習生同房，有晚睡覺，感到有人坐在我牀尾，見到是中國隊友，他頸上有紋身，但問他時，他又否認」。謝家祺稱有次看playback時被拍膊頭，轉身一看，所有人坐在遠處，他笑說：「可能路過睇拍戲而已。」

記者：柯美

場地提供：太子酒店