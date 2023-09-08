明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《歐洲鐵騎遊》張振朗炒車有驚無險 袁偉豪預告請假陪產 負責剪臍帶

【明報專訊】袁偉豪（Ben）、張振朗昨日出席節目《歐洲鐵騎遊》宣傳活動，現場播出兩人在意大利、德國等地拍攝的預告片，張振朗駕車入彎時翻車發生意外，嚇到Ben大嗌「大鑊」。Ben表示在歐洲開車平均時速140公里屬平常事，拍攝期間曾在網上分享駕駛片段，嚇得外母和孕妻張寶兒很擔心，叮囑他小心。

黑仔王遇意外不感意外

曾被封「地獄黑仔王」的張振朗就炒車解畫，指拍攝當日因落大雨跣胎，幸沒受傷，僅擦爛上衣，他自嘲道：「我發生過好多意外，所以意外發生在我身上都不感意外！今次是我人生第一次炒車，想不到就被拍入鏡頭！」問兩人可擔心節目出街後嚇壞家人，被禁開電單車？張振朗笑說：「我不會理！做自己喜歡的事，當然會小心，其實開電單車沒有大家想像中那麼危險，好多駕駛者在路上會守望相助，我拍完節目回港愛用電單車代步，私家車牌照過期都不理。」Ben表示人大了，會將興趣變得安全而好玩，不會只追求速度快感。

Ben表示9月底會跟張振朗、陳山聰到深圳拍攝劇集《反黑英雄》，預算逗留個半月，太太張寶兒將於11月分娩，他會向劇組請幾日假，「我會陪太太入產房，但不夠膽請一個月假」。他透露太太會剖腹生產，自己負責剪臍帶。問到怕不怕見血？他笑說：「不怕，我最驚係寶兒。」張振朗笑說：「怕老婆會發達呀！」

記者：鍾一虹

相關字詞﹕歐洲鐵騎遊 張振朗 袁偉豪

上 / 下一篇新聞