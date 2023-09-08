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娛樂

何依婷認拍拖 讚男友EQ高 李佳芯心急拍劇望遇到好角色

【明報專訊】視后李佳芯（Ali）過往主演多齣電視劇都有好收視，但有傳她拍劇時屢遲到，態度一般，惹幕後工作人員不滿，加上她一直以調理身體為由，繼《有種好男人》後已超過年半沒拍劇，期間只接商演及主持綜藝節目，工作量大減。Ali前晚出席時裝展活動，終開口表示恨拍劇，「我心急想遇到好角色，希望有得發揮」。

記者：鍾一虹

Ali前晚以白色露腰裝亮相，笑言剛在日本拍完旅遊節目《日本18種住法》外景，膚色曬黑不少，臨離開日本交棒給周吉佩繼續拍攝。提到周吉佩帶備結他赴日，想跟她唱歌？Ali笑說：「他好有誠意，至於有無唱歌，大家留意節目吧。」她難忘拍攝期間曾入住凶宅，「我一向怕住陌生地方，全個旅程睡眠質素好差，回家後要補眠一日」。已年半沒拍劇的Ali，正期待有好劇本出現，她說：「我心急想遇到好角色，希望有得發揮。」

陳家樂愛巢滲水多謝周家怡打救

同場還有陳家樂與太太連詩雅，以及何依婷、曾樂彤等。陳家樂與連詩雅前後腳現身，對於日前受超強颱風「蘇拉」影響，愛巢不停滲水，家樂笑言小時住屋邨沒發生過這種情况，沒想到婚後跟太太經歷好多風浪，「之前我隻眼受傷滲血，然後打10號風球間屋入水，希望過了今次就沒事；打風當晚我顧住打機，仲怪責太太走來走去擋住電視，全靠她聽到水聲，周圍檢查發現有問題」。他表示已找物業管理跟進玻璃滲水問題，「當時我每隔5分鐘就要扭毛巾一次，多謝周家怡救命之恩，傳短片教我換條膠邊可以防水」。

連詩雅走埠登台想邀老公任嘉賓

陳家樂表示以前不捨得花錢買衫，近年多了高人指點，加上太太會睇時裝雜誌幫他揀衫，令形象提升，「現在每季花5位數買衫，不過我有個原則，就是有收入才有支出」。他笑言婚後花費最大是落在太太身上，「送了個婚禮和婚戒給她，現在計劃去英國度蜜月，順便睇足球賽事」。

連詩雅沒因家居滲水事件怪責家樂，笑言會合力做家務，「家樂負責清潔部，我負責廚房、健康管理及扮靚，以前都想過出自家品牌，現在會幫埋家樂管理衣著打扮」。她表示最近忙於走埠登台，「下次演出，看看可否請家樂做嘉賓，擔心他酬勞好貴請不起，或邀他上台影張相」。

何依婷前晚性感現身，提到早前被拍到跟俊男同遊廣州的展覽活動，爆出新戀情，她大方承認拍拖，「發展中，該男生是認識多年的好朋友，大家都是單身，發現可以做好朋友；因我好想睇展覽，所以一齊去」。她大讚男友聰明、EQ高，「他是我認識的異性中性格最好嘅一個，我好少見他發脾氣，但他第一次被人影到，有點緊張，希望大家給他空間，不要嚇走他！」

避談與徐浩拍拖 曾樂彤怕見光死

曾樂彤傳與音樂人徐浩拍拖，她避談感情事，形容彼此是好朋友關係，她說：「他是我入行首個歌曲監製，大家維持好好關係。（日久生情？）不講了。（怕感情見光死？）是的，以前公開拍拖，感覺不太好，而且感情好難講。（結婚才公開？）是的，將來我有好消息一定會公布。」她扯開話題，指即將推出兩首新歌，繼續邀徐浩和Cousin Fung任監製，她說：「去年我開始學創作，多謝監製幫我，令我保持成長。」

相關字詞﹕曾樂彤 何依婷 連詩雅 陳家樂 李佳芯

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