林一峰南非回港開騷掙旅居費

怕Ian不認識自己

一峰旅居海外已10多年，之前在愛爾蘭、緬甸和美國多個地方住過，剛搬到南非住了兩星期，因當地消費平好多，計劃住幾年，他笑說：「之前在愛爾蘭住了兩年，基本已經破產，所以要回港開音樂會掙錢。逗留一星期就回南非執屋和照顧貓咪。」至於雙親會否也跟他在南非生活？一峰稱父母說待他在當地安定下來，他也想儲多些飛行里數讓父母可以坐頭等艙。

說到今次音樂會，一峰表示會將自己首張大碟《林一峰的床頭歌》歌曲唱一次，以及有讀書環節，「我出過書，會分享創作點滴和一些圈內事等。有人提議我唱Ian（陳卓賢）的歌，我有聽過他的歌，但他可能不知我是誰」。那會否唱Ian的歌？一峰說：「下次先。我有些與音樂人聯乘計劃。（想跟誰合作？）我不在港那麼久，要睇吓人哋識唔識我先。」嘉賓方面，他表示妹妹林二汶不會做嘉賓，少爺占說會來做嘉賓，但對方現在身在日本旅行。

記者：柯美