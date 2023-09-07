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娛樂

林一峰南非回港開騷掙旅居費

【明報專訊】林一峰前晚為周五（8日）舉行的《林一峰失眠二十年音樂會》綵排，4年沒在港開騷的一峰日前由南非回港，遇上超強颱風「蘇拉」襲港，他說：「我是搭當日唯一一班降落到香港機場的飛機，係埃塞俄比亞航空，回到家向父母報平安就掛10號風球，真是有驚無險，幸好沒有九霄驚魂，飛機安全着陸，沒影響綵排和演出。」瘦了的一峰稱之前受網球肘、高爾夫球肘和肩周炎困擾，於是改變飲食習慣開始食齋，現已康復，最慘年半不能彈結他，唯有練唱歌。

怕Ian不認識自己

一峰旅居海外已10多年，之前在愛爾蘭、緬甸和美國多個地方住過，剛搬到南非住了兩星期，因當地消費平好多，計劃住幾年，他笑說：「之前在愛爾蘭住了兩年，基本已經破產，所以要回港開音樂會掙錢。逗留一星期就回南非執屋和照顧貓咪。」至於雙親會否也跟他在南非生活？一峰稱父母說待他在當地安定下來，他也想儲多些飛行里數讓父母可以坐頭等艙。

說到今次音樂會，一峰表示會將自己首張大碟《林一峰的床頭歌》歌曲唱一次，以及有讀書環節，「我出過書，會分享創作點滴和一些圈內事等。有人提議我唱Ian（陳卓賢）的歌，我有聽過他的歌，但他可能不知我是誰」。那會否唱Ian的歌？一峰說：「下次先。我有些與音樂人聯乘計劃。（想跟誰合作？）我不在港那麼久，要睇吓人哋識唔識我先。」嘉賓方面，他表示妹妹林二汶不會做嘉賓，少爺占說會來做嘉賓，但對方現在身在日本旅行。

記者：柯美

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