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娛樂

無懼愛情長跑「不婚即分」魔咒 泳兒孖男友發掘新事物維繫感情

泳兒跟男友拍拖11年 一凹一凸互補 學懂放下 主動表達感受

【明報專訊】泳兒去年推出「暗黑」系列歌曲取得好成績，今年決意乘勝追擊，以「祝福」為命題創作三部曲，新歌《一了百了》是第二部曲，承接首曲《同歸於盡》推出。泳兒表示今年推出的三部曲會運用看似負面的歌詞，宣揚正面信息，「《一了百了》描寫一個了結，成就一百樣的結果，意思是當你願意放低一些捉得好緊的事，之後條路可能會得到更多」。

新歌靈感受日本歌手中島美嘉的經歷和其歌曲《曾經我也想過一了百了》啟發，泳兒說：「中島美嘉有段時間受耳疾影響唱歌，睇到這個報道非常有共鳴，我也曾試過失聲，腦裹閃過放棄做歌手的想法，最後放下執念和枷鎖，領悟到唱歌不一定用既定的方法，轉了風格後推出暗黑系列，音樂路上得到更多。」

放下自尊 表達內心感受

泳兒承認近年很努力在工作、愛情、親情和友情等各方面，學習放下這個人生課題，「以前會收埋自己，不太懂向男朋友表達委屈，將不開心藏在心裏面，但發現這樣會影響感情，愈來愈不了解對方。於是我學習放下自尊心，主動表達內心感受，都會鬧交，視為溝通和互相了解，但絕不會人身攻擊」。

泳兒之前在社交平台分享《同歸於盡》MV求婚劇照，引起網民誤會而被鬧爆，今次推出《一了百了》，貼出MV懷孕產子情節，註明是劇照。她說：「上次大家反應那麼大，已嚇怕了，所以今次配合新歌貼出懷孕相，特意加入好大個感嘆號。粉絲們留言催婚，好似大家都好想見到我結婚這一幕。新歌呈現對人生的想法，對生命的着緊，希望透過歌曲療癒一些生活上遇到棘手問題的人，做個靈魂歌手。」

Ready結婚 不抗拒生B

泳兒與髮型師男友Ziv拍拖11年，問到可有結婚計劃？40歲泳兒自言思想傳統，小時候已對結婚生仔有憧憬，但眼見身邊大部分已為人母的女同學，都向她呻沒有me time，覺得凡事有得必有失，她已屬高齡，所以不抗拒生B，若男友求婚，她都已ready，不排除結婚，不過目前大家都想在工作上再衝刺，因為她想在音樂上更上一層樓，男朋友的生意又剛起步。會否擔心拖住不結婚就散？泳兒認為將來的事，無人知道，一紙婚書亦不代表什麼，最緊要相處開心，二人會不時一起發掘新事物來維繫感情，例如去旅行和玩機動遊戲等，「男友好有冒險精神，對我很大影響，令我變大膽，我則將自己組織力強灌輸給他，一個凹一個凸。他喜歡貓，我喜歡狗，現在大家都喜歡貓狗，互補性格。他喜歡扮靚，會一齊行街、網購，討論時裝，大家都幾多話題」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

場地提供：IMini hotel Causeway Bay

化妝：Cyrus Lee

髮型：Zivyeung@Myos.hair

服裝：ZIMMERMANN from THE OUTNET

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