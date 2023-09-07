重申千字文非為發泄情緒 呂爵安認跟姜濤道歉 盼終止惡言

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

Edan早前完成3場首次個人演唱會，遭不少網民批評，包括指他在棟篤笑環節模仿MIRROR隊友兼利用他們的新聞抽水，其中惹來「姜糖」為撐偶像對Edan大表不滿，留言洗版抨擊。及後Edan在網上發表千字文反擊網民，「藝人都係人，都會有感受，但個世界好似禁止咗對人表達感受」。他稱身為藝人，不想對惡意批評再啞忍，以免引致內心千瘡百孔，甚至有情緒病。昨日Edan首度公開現身，現場有逾200「爵屎」（粉絲暱稱）包圍商場。他們一見偶像出場即瘋狂尖叫，不斷狂呼「Edan」以示支持。Edan見粉絲落力打氣，向他們揮手打招呼，心情不俗。

隊友同收匪夷所思評論

Edan透露完成個唱後近期較清閒，覺得空虛及不習慣，唯有逼自己多練習充實時間。問是否因為太得閒才發表千字文感受，他解釋之前因工作太疲累才沒有時間寫，並重申寫文非為發泄情緒，「原意是因為這幾年間，見到很多不好又有惡意的言論，善意的會接受。不止我，隊友都收都好多匪夷所思又誇張的評論，他們也不好受，希望盡量減少這些言論，無論對社會氣氛或者個人處事都會較好」。

Edan的「感受文」獲姜濤留言讚好；後者亦有在網上發文稱已接受了某些人的道歉，並提醒希望大家在做任何事之前都三思而後行。姜濤沒有註明道歉者身分，惹來外界猜測是Edan向姜濤致歉。Edan沒正面回應，「大家可能理解得太多了，我原意是想終止惡意言論，但有粉絲因為我而針對姜濤和姜糖，那就違背我的原意」。追問姜濤稱接受某人的道歉的，是否就是他？Edan避談：「我有講唔好意思，不知還有誰有講。我知好難令社會每個人都咁做，希望用生命影響生命。」他笑稱日後未必有機會再上台做棟篤笑，不是專登擺隊友上枱，重申發千字文目的是用來表達當偶像感無力或無助時，以一種有禮貌的方式表達自己。

姜濤飛台宣傳新片

姜濤昨日早上9時現身機場，起程赴台灣宣傳電影《我的天堂城市》，數十粉絲送機。心情不俗的姜濤向粉絲打招呼，雙手合十又豎起拇指。有傳媒追問Edan是否向他道歉，姜濤未有回應便入閘。

有傳電影《闔家辣》將原班人馬再拍續集，並加入古天樂。主角之一的Edan稱有聽聞，但尚未收到確實消息，他本人喜歡拍搞笑片，如果成事能跟古天樂合作，是好夢幻的組合。他表示最近有檔期，稍後跟MIRROR成員一齊拍綜藝節目，又要準備11月的成軍5周年活動。

譚旻萱羨慕王丹妮遇見玄彬

王丹妮早前赴西澳洲探望身在當地的丈夫羅孝勇，之後飛往瑞士出席腕表品牌活動，與韓劇《愛的迫降》男主角玄彬同場。她透露與玄彬一齊食飯、打高爾夫球，合照和傾偈，大讚對方很有紳士風度，又識照顧人，感覺很窩心。問會不會惹丈夫呷醋？王丹妮說：「沒有，他反而替我開心，因為難得見到玄彬真人，所以老公為我加油打氣。」

譚旻萱羨慕王丹妮遇見國際級男神玄彬，然後賣口乖說幸今次工作有Edan和Jeffrey本地男神，加上近日拍戲跟台灣男神陳昊森合作，感到很不錯。她自爆最恨見的男神是台星許光漢，幻想如果能合作拍劇或電影，應該開心到失眠幾晚，最希望有機會扮演情侶。對於Edan和姜濤之間的事，譚旻萱表示因忙於開工，未有八卦留意報道，不太清楚，但她與姜濤合作過，印象中對方性格好好且為人友善。

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