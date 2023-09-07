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娛樂

恭喜拍檔何廣沛拍拖 單身蔡思貝澄清徐肇平非男友

【明報專訊】蔡思貝、吳偉豪、游嘉欣、陳嘉慧和孔德賢昨日宣傳無綫新劇《你好，我的大夫》，他們劇中皆飾演中醫師。蔡思貝稱初次拍施針戲壓力大到手震，始終不是專業，怕出錯。提及何廣沛狂NG導致她被拮了多針，蔡思貝解釋因位置貼近骨難以施針，覺得沒所謂，反而對方很不好意思，幸最後順利完成，她笑說：「我被他針到變回正常。」

若拍拖開心會公開

談到她主持旅遊節目《貝遊歐洲》，其胞兄首次公開亮相，網民讚哥哥靚仔，思貝笑說：「竟然讚哥哥靚仔？我不覺得。他搬去蘇格蘭17年，我冇去探過他，哥哥間中回港。」她透露哥哥任職老師，尚未結婚，她身邊的女性朋友均是人妻，她反過來叫胞兄介紹男生給她認識。

談到緋聞男友徐肇平為節目任嘉賓，她否認說：「都說不是。」對於何廣沛認愛，蔡思貝恭喜對方大方承認新戀情，問她拍拖可會公開？她說：「我單身㗎，不過有（男友）如果開心同快樂的話，值得開心share。好老土咁講，暫時要努力工作。」

吳偉豪被針表現驚青

吳偉豪即場為游嘉欣手部拮針，當他被陳嘉慧施針時卻表現驚青，直認拍攝時都很驚，驚到全身冒汗，自言不怕被針，最怕是針別人有風險。游嘉欣笑稱把對白背到好熟，只是其角色沒自信說話口窒窒，大家不要誤以為她講對白不暢順。談到被網民笑她穿小背心考車牌「色誘」考官才一take過，她澄清：「考牌時穿了外套拉上拉鏈包到實，兼且所有考官都是專業的。」

記者：柯美

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