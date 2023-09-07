港姐亞軍王怡然強顏歡笑亮相拒受訪 莊子璇不介意被批打扮「MK」

記者：柯美

攝影：劉永銳

莊子璇、王怡然、王敏慈和姜依宁昨日連走兩場領獎活動。是非纏身的王怡然日前受訪時爆喊和缺席活動，「潛水」多日首次露面，全程強顏歡笑兼表情生硬，未知是否受父親被鬧爆影響，疲態畢露且消瘦了。公關表示王怡然不接受訪問，繼續避談是非，她在台上接受司儀陳瑞菱訪問，顯得有點膽怯，說話小心且好細聲，問得獎感受，王怡然說：「好開心、好驚喜。（當晚答問題好淡定？）多謝你。」司儀問曾表示希望成為小富婆的王怡然，現在獲美容禮券，想做什麼療程？她說：「我不了解美容療程，保養心得是多飲水和睡覺。」她同時奪最上鏡小姐，問當晚如何保持狀態？王怡然自稱睡了4小時，笑言其他人可能沒睡那麼多。

不會因別人評價影響打扮

莊子璇、王敏慈和姜依宁一起受訪，莊子璇表示昨日是王怡然爆喊後，跟對方第一次見面，大家有傾偈。有否安慰王怡然？莊子璇說：「她自己可以handle到。我知她爆喊，當時我在她隔籬。」問她有否被王怡然突然爆喊嚇倒？她笑而不語。提到她之前說等吃花生，現在是否好多花生食？莊子璇說：「我食自己花生。（如何面對自己的負面報道？）不覺得是負面，報道好正常。」

批評她的樣貌和身材也不嬲？莊子璇說：「每一年都有這些報道，每個人喜好不同。（話你個鼻有問題？）五官不會有完美，世上冇人是完美，做好自己就得。」獲美容禮券，會否微調？她說：「這間（美容院）沒有，暫時沒這打算。現在反而需要減肥，減鬼祟位和肚腩。」對於有網民批評她打扮好「MK妹」，她覺得MK是好事，是香港文化，正宗MK也不錯。覺得自己品味如何？她說：「年輕一代喜歡這樣穿著，不會因別人評價影響我的打扮。」至於王怡然未來出席活動會否接受訪問，莊子璇表示不知道。

王敏慈為借朋友解畫

王敏慈對於被爆在港姐決賽後的節目《2023香港小姐競選 Welcome Miss Hong Kong》，借出閨密給王怡然當朋友一事，王敏慈直認她們是自己朋友，但二人都認識王怡然，是她在選美期間介紹給王怡然認識，她們成為網上朋友，「年輕人好快熟落。」又透露當天因王怡然沒親人出席，工作人員好着急，情急下她才找這兩個朋友幫忙。

當晚節目是得獎者跟家人與朋友同亮相接受訪問，王怡然背後兩女性朋友，被網民發現她們是季軍王敏慈閨密，王敏慈不時在社交網貼出她們的聚會照，揭發王怡然「借」朋友。當晚王怡然介紹兩人是她的靚靚朋友仔，兩人被問及對王怡然的支持時，她們說開心王怡然與王敏慈互相幫助、照顧，最後有好成績，還承認她們是共同朋友。

畫量工作學業兩兼顧

王敏慈在北京中央戲劇學院修讀戲劇，前晚才由北京回港，她說：「我現在是大二，未來一年會中港兩地走，有工作才回港，因有演戲和聲樂課程，要面對面授課，不能透過網上學習。老師和同學都知道我得獎，有恭喜我。」

同樣是學生的莊子璇在港大讀營養學，表示原以為可以工作學業兩兼顧，但很難，「今（昨）日要走一堂，明（今）天要走三堂」。還有一年畢業的莊子璇不擔心影響學業，還希望公司開有關營養的綜藝節目給她當實習。

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