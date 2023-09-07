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娛樂

【開箱】《那年盛夏我們綻放如花》 港版《大逃殺》大膽用新人表現亮眼

【明報專訊】ViuTV劇集有清新如《二月廿九》，也有好口碑像《男排女將》、《IT狗》、《和解在後》，但更多雷聲大雨點小之作；上月28日在ViuTV首播的《那年盛夏我們綻放如花》大膽起用新人，何肇康親自編劇以何晞賢為筆名的小說《已讀不回死全家》，曾拿下香港電影金像獎新晉導演的陳健朗執導。全劇15集已播出過半，下周迎來結局，作為校園驚慄劇，情節雖有漏洞，但節奏氣氛俱佳，帶領一群新演員交出水準演出，總算瑕不掩瑜。

尋找Admin阻殺戮

《那年盛夏我們綻放如花》講述暑假尾聲，蔡鳴磊紀念中學升6A班的同學被自稱Admin的人把他們加進「已讀不回死全家」通訊群組，強制開始「死亡遊戲」；規矩是30分鐘內不回信息、發信息給死者或離開群組，以及泄露群組存在，均會爆頭死亡。勝利條件則有兩個：一，6A班倖存者只有兩人或以下；二，4名目標人物死亡。最初有人因退組或不回信息而殞命，面對從未見過的血腥場面，同學開始大驚，為保命各懷鬼胎。

6A班重要角色包括3年前入讀蔡鳴磊的何晞賢（歐鎮灝飾），與班長Elaine（余子穎飾）、班會主席Billy（蔡承恩飾）及張允行（葉振弘飾）分屬好友，並暗戀陳佩珊（葛綽瑤飾）。楊悅盈（邱彥筒飾）表現被老師視為無可藥救，又孤獨沒朋友，卻在死亡遊戲開始後沉着應對。石曉陽（張毓軒飾）目睹女友Grace（歸綽嶢飾）因退出群組慘死，主張找出目標人物，犧牲少數保大部分性命；還有高材生柯志恆（張迪文飾）為求生，不惜煽惑並犧牲他人。其中Billy、洪諾言（陳焯嵐飾）、徐建民（陳傑奇飾）、劉楚恆（黃偉聰飾），過往經常欺凌班上弱小，包括已退學的羅彥輝（李嘉毅飾），因此被懷疑是Admin所指的「4名目標人物」。另一條線是科技大企業MTCC暗中開發黑科技，與6A班捲入死亡遊戲疑有莫大關係，老闆Ivan（陸駿光飾）暗地指派行動組主管凌國豪（林子傑飾）清理死者及把知情者滅口；研發部主管Jessica（王丹妮飾）則希望找出Admin源頭。

此劇角色衆多，雖有陳湛文、王丹妮、陸駿光等客串，但扮演學生的近九成是新面孔，當中除了George（歐鎮灝）、Marco（葉振弘）和Yoyo（葛綽瑤）薄有演出經驗，Marf（邱彥筒）首次拍劇便擔正，這嘗試可說十分大膽，因群戲中可能連認人也有難度，先不說演員表現，能抓緊觀衆注意力已不容易，如今各人表現有板有眼，像George眼神收斂了，把一個本來和稀泥又有點膽小的男生，到後來朋友逐一死去的失控，演出令人眼前一亮。本身是rapper的Billy Choi（蔡承恩）及曾演電影《少年》的余子穎，亦在一衆「同學」中突圍。劇組開鏡前安排張錦程指導一衆新人看到成果外，導演陳健朗亦應記一功。

周Sir（駱振偉飾）開課生涯規劃，每集開首是各同學見他時的對話，帶出相關劇情，也見不同人物個性，不算新穎但花了心思，對白暫時也不見突兀，起碼沒「不似人話」的弊病。陳健朗在《手捲煙》所展現的硬朗與粗中有細，此劇也不缺。以死亡遊戲規則製造矛盾、見盡人性，引爆每個戲劇衝突；譬如第3集，Elaine接下任務必須限時說服同學投票：Admin就是羅彥輝，結果她跟欺凌4人組矛盾加劇。第4集，欺凌4人組伏擊石曉陽的一場打鬥戲，以及當大家懷疑羅彥輝就是Admin，楊悅盈上門求證，平行剪輯校內柯志恆煽動同學致電羅彥輝，陳健朗都拍出緊張又懸疑氣氛，而截至第7集節奏一直都掌握得不錯。

2G電話「漏洞」？

此劇也有似通非通之處，像已讀不回不是有WhatsApp才開始的功能？但劇中6A班所有人都是手執2G電話，更別說拍片傳片等智能手機階段才流行的玩意了。周sir目睹事發經過，所以同學向他透露群組存在，還一起分析形勢都無問題？他收了凌國豪的警告後沒張揚，因此不用被滅口？類似疑問可能都被追看價值蓋過了。不少評論提過，《那年盛夏我們綻放如花》橋段似日本小說《國王遊戲》，後者曾拍成動畫劇及電影，講述一群學生收到來自「國王」的命令短訊後，必須在24小時內完成使命，否則將受到懲罰，最後更演變成賭命遊戲。《那》劇每集最後必定放出周sir與6A班合照，以紅筆標示死者，下方寫有死亡人數；這處理又令人想起深作欣二執導的《大逃殺》，故事也相似，講述一群中學生被軍政府挾持到荒島，醒來後發現遭扣上特製頸環，可偵測所處位置及可遙控引爆，學生被告知必須參與互相殺戮的遊戲，找出最後生還者。《大逃殺》2001年初在港上映，北野武扮演老師，飾演學生的不乏後來獨當一面的演員，像安藤政信、藤原龍也、塚本高史、柴咲幸、栗山千明等，後者更因該片獲塔倫天奴（Quentin Tarantino）賞識，邀她演出《標殺令》。不知道《那年盛夏我們綻放如花》的編劇與導演有沒有「參考」過《大逃殺》。如果餘下劇情沒爛尾，說不定當中很多演員有機會上位。

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