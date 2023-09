濱口龍介威尼斯競賽片贏8分鐘掌聲 示威者衝擊活地亞倫首映禮：為強姦受害者發聲

【明報專訊】第80屆威尼斯影展正進行得如火如荼,入圍主競賽單元的《迷失東京》女導演蘇菲亞哥普拉(Sofia Coppola)新片《Priscilla》,以及去年奧斯卡最佳國際電影《Drive My Car》日本導演濱口龍介的《Evil Does Not Exist》,前日分別舉行首映禮,各自獲得7分半鐘及8分鐘掌聲,觀眾反應熱烈;同日舉行首映的活地亞倫(Woody Allen)首次執導法語電影《Coup de Chance》,場外20多名示威者高叫口號「我們為被導演強姦的受害者發聲」,抗議大會邀請多名涉性侵醜聞的導演參展,活地亞倫正是其中之一。