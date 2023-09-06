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娛樂

濱口龍介威尼斯競賽片贏8分鐘掌聲 示威者衝擊活地亞倫首映禮：為強姦受害者發聲

【明報專訊】第80屆威尼斯影展正進行得如火如荼，入圍主競賽單元的《迷失東京》女導演蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola）新片《Priscilla》，以及去年奧斯卡最佳國際電影《Drive My Car》日本導演濱口龍介的《Evil Does Not Exist》，前日分別舉行首映禮，各自獲得7分半鐘及8分鐘掌聲，觀眾反應熱烈；同日舉行首映的活地亞倫（Woody Allen）首次執導法語電影《Coup de Chance》，場外20多名示威者高叫口號「我們為被導演強姦的受害者發聲」，抗議大會邀請多名涉性侵醜聞的導演參展，活地亞倫正是其中之一。

濱口龍介執導新片《Evil Does Not Exist》以日本長野縣為背景，講述東京某發展商計劃在鄉郊小鎮興建度假村，於是派員到當地跟居民交涉的故事，內容提及環境保護及食水污染，由幕後轉做演員的大美賀均及9歲童星西川玲扮演受事件影響的父女，二人跟導演一起出席首映禮。

據日本傳媒報道，《Evil Does Not Exist》首映禮一票難求，電影放映完畢，全場觀眾起立拍掌約8分鐘，濱口龍介感謝影迷的熱情，西川玲則表示，觀眾的歡呼聲讓她很興奮，完全不覺緊張。英國《衛報》形容此片像「一個神秘的生態寓言……徘徊在不可思議的邊緣」。

濱口龍介2021年憑短片《偶然與想像之輪》獲得柏林影展銀熊獎，同年執導《Drive My Car》拿下康城影展最佳劇本，兼奪奧斯卡最佳國際電影，且看新片能否在威尼斯影展上獲獎，揚威世界三大影展。

貓王遺孀激動落淚

同樣受到影迷熱捧的蘇菲亞哥普拉執導《Priscilla》，故事改編自「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）遺孀Priscilla於1985年出版回憶錄《Elvis and Me》，從女方角度出發，講述貓王夫妻之間的關係。

新片由獨立製作公司A24發行，參展前已跟美國演員公會達成臨時協議，因此戲中飾演貓王夫婦的《親親小站》積及伊洛迪（Jacob Elordi）和《東城夢魘》佳莉施班尼（Cailee Spaeny）不受罷工影響，前日可跟導演及Priscilla一起宣傳。

《Priscilla》首映結束後，全場觀眾起立拍掌達7分半鐘，蘇菲亞哥普拉上前跟Priscilla擁抱，後者激動落淚，正如她在記者會所說：「看着一齣講述自己生活和愛情的電影，是一件相當困難的事情，幸好蘇菲亞表現出色，她交足功課，我亦暢所欲言。」

場內場外反應迥異

現年87歲的活地亞倫因受性侵養女等醜聞困擾，離開荷李活後轉戰歐洲，並於法國完成從影第50部作品《Coup de Chance》，前日以非競賽片姿態在威尼斯舉行首映禮，他偕妻宋儀（Soon-Yi Previn）及女兒Bechet Allen和Manzie Allen一起行紅地氈，首映完畢全場觀眾起立拍掌5分鐘，影迷反應略遜於《Priscilla》和《Evil Does Not Exist》。

提起活地亞倫，跟他同樣捲入性醜聞的波蘭斯基（Roman Polanski）和洛比桑（Luc Besson），今屆亦有新片《The Palace》及《DogMan》參展，惹起部分人士不滿，前日有20多名示威者趁《Coup de Chance》舉行首映禮，在紅地氈旁高呼抗議口號「拒絕強姦文化」、「我們為被導演強姦的受害者發聲」，一度跟在場影迷及保安人員發生推撞，其中一名女示威者更嘗試闖入紅地氈區內，但遭保安阻止。

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