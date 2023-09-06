到酒店捉傅聲偷食撲空 甄妮誤當鍾楚紅小三捱罵

斥有人掩護亡夫偷食

傅聲當年接拍王晶執導的《花心大少》，鍾楚紅（紅姑）是女主角之一，甄妮曾誤會對方介入她的婚姻，「當年我曾誤以為小三是紅姑，誰知道竟是個香港小姐，我被紅姑駡一頓，真是活該！」她直斥有人掩護亡夫傅聲偷食之舉，寫道：「車禍前3個月，聲仔已沒回家，《花》片也多是外景拍攝，這時豬朋狗友們發揮功能，想盡辦法阻止老婆找到老公，用力撮合小三上位。為何那麼討厭我？還真是非常非常討厭我……」有網民留言勸她舊事已過要開懷，甄妮說：「其實我也有許多疑問帶着走半生。如今這把年紀，更不能再懦弱膽小怕事，講出來舒服多了！抑鬱症狀就是不說才壞事。」

甄妮回憶自從傅聲接拍《花心大少》到發生車禍，未見過老公一面，「再見時已是冰冷遺體！泣不成聲！那些壞人能否告訴我，那幾個月，聲仔快樂嗎？」她又難忘在蓬瀛仙館為亡夫披麻戴孝三天三夜，其中一晚《花心大少》全劇組到場上香，家人特意叫她入內休息，原來是為小三護航，「這不是豬朋狗友，那又該怎麼稱呼？叫我小四算了。跪着摺金紙三天三夜，早已哭的筋疲力盡，不成人形，難道還怕我衝上去打架不成，你們不欺負我，就算我走運了！」

娛樂組