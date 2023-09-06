AK拒談MIRROR 5周年慶祝詳情 姜濤被爆要求新歌MV參考BTS成員Jimin

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

AK表示拍攝《七月返歸》時沒有怪事發生，只有其中一場困𨋢戲，因伸手不見五指有點怯，覺得拍驚慄片感覺不錯，若今次反應好，可以再拍，但謝絕拍靈探節目，免騷擾別人。他直認擔心有比較，對票房有壓力，預告會和導演謝票，至於是否為票房什麼都願做？AK說：「我一定會落力為套戲宣傳，但又未去到做咩都無所謂。」

力證跟Frankie感情深厚

問到與Shirley及小演員於台上如一家四口，怕不怕「生粉」（粉絲暱稱）不喜歡？他說：「不會，大家知我和阿沈（Shirley）識咗好耐，由細識到大，抱歉今次我們不是演一家四口，沒有感情線，戲中我會拆散她的家庭。」

日前打風，AK與隊友王智德（Alton）開直播大受粉絲歡迎，AK直認想和Alton合作拍節目，「我已考了電單車強制試，上次Alton主持《勁騎26》，我坐他車尾，若再拍希望可以加埋我，在一個安全的地方一齊揸電單車，不再做乘客，我有興趣考埋船牌，因為好鍾意玩水上活動」。對於回應MIRROR缺席頒獎禮時，稱要問「膊頭有花」，不應問Frankie，被網民批踩低對方，AK說：「他們不理解我們的友情深度啫，憑幾句就想影響我和Frankie的感情？」

Shirley不介意跟AK演情侶

問到11月MIRROR成軍5周年如何慶祝？AK透露有慶祝活動，如火如荼籌備當中，會準備很不一樣且充滿驚喜的活動給MIRO。有傳MIRROR重遊舊地，在主題樂園舉行慶祝活動，他說：「我唔知，即刻搣番粒花先，I don't know！大家問番隊長。」

Shirley繼ViuTV劇《野人老師》後，在新片再演媽媽角色，她表示不擔心被定型。與曾傳緋聞的AK有對手戲，但非演情侶，問可會接受跟對方演情侶？她說：「其實都無所謂，有多個機會都好，睇公司安排。」Shirley透露下星期出發到日本和土耳其拍旅遊節目，會游水以泳裝上陣，但不會只穿比堅尼亮相，應該會加T恤。

舞蹈總監稱姜濤讚Jimin MV好睇

此外，姜濤繼歌曲《鏡中鏡》其中一段旋律被指抄襲韓國歌手Loco、Coogie與BE'O合唱的《MBTI》，以及個唱海報「潛水」造型被指跟迪士尼經典動畫的真人演出電影《小魚仙》十分相似；新歌《濤》MV又再被質疑抄襲韓國BTS成員Jimin的歌曲《Set Me Free Pt.2》MV。兩個MV相似程度極高，拍攝角度用上同樣手法，均以格仔燈箱做背景，但姜濤的舞蹈員不到Jimin的一半。

姜濤個唱舞蹈總監Ali日前受訪，承認拍攝MV前，姜濤曾要求參考Jimin的MV，姜濤更親自播給他看，「阿姜（姜濤）覺得呢個跳舞MV好好睇，想做到好似人哋咁樣，我們就睇咗，係好好睇嘅，就係《Set Me Free Pt.2》」。

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