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娛樂

《破毒強人》監製考慮拍前傳 蕭正楠自爆獲發哥讚演得型

破毒強人｜蕭正楠獲周潤發讚有型 預告大結局有激吻戲

【明報專訊】蕭正楠（阿蕭）、張曦雯、張寶兒、郭柏妍及馬貫東昨日出席劇集《破毒強人》宣傳活動，公布第25集誇平台直播收視最高28點（約180萬觀眾收看），成為今年兩線劇單集收視冠軍，監製羅永賢表示劇集很多角色死去，難開拍續集，但會研究開前傳。

阿蕭與張曦雯對收視成績感開心，阿蕭表示大結局播映當晚，會跟陳豪及監製夾錢請食飯慶功，慰勞劇組在疫情期間辛苦拍攝半年，但對大結局收視沒壓力，覺得口碑最重要，亦榮幸周潤發（發哥）也有收看該劇，並給予意見，阿蕭說：「日前我和太太黃翠如跟華哥（黃日華）行山，因為華哥生日，發哥突然出現送驚喜；發哥話有睇我演出《破毒強人》，問我點解可以咁型？叫我演多些這類認真角色。」阿蕭笑言平時跟曹永廉一齊搞笑，被拉低了型仔形象。

張曦雯怕男友睇到激吻戲呷醋

張曦雯希望劇中感情線可以在前傳出現，「觀眾覺得我們襯，前傳可加入些昔日甜蜜畫面」。阿蕭指觀眾期待他接納張曦雯，並預告大結局有激吻戲，他笑說：「到時我會轉台睇旅遊節目，或出去食飯，不讓翠如睇到，我怕她睇到不舒服。」張曦雯指男友支持該劇，但懷疑對方呷醋，「我都要想辦法打發他，最近我忙拍劇，沒陪他睇劇，但他會自己開電視睇，前晚劇集播映期間，他突然傳短訊給我說『I Miss You』，不知是否睇到什麼鏡頭」。

張寶兒：收視30點公布胎兒性別

張寶兒稱預產期11月，笑言若大結局有30點收視，就公布胎兒性別，但監製年底開拍另一《強人》系列，就未能參與其中，相信要待孩子出世後，戒了夜奶才復工。郭柏妍大讚監製很會選角，近期兩部《強人》系列都選用她，都期待再有合作機會，又加入競猜寶兒胎兒性別，「她肚尖尖，似是佗仔」。寶兒聞言只懂傻笑，稱快將分娩感覺不捨，因習慣了跟胎兒傾訴。提到拍檔何廣沛公開新戀情，郭柏妍表示未發現蛛絲馬迹，寶兒說：「大家宣傳見面時間好短，而且他一向紅粉菲菲，精神奕奕。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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