【開箱】《叛諜裁判3：終極一戰》 丹素華盛頓殺神落幕

角色取材自1980年代美劇

《叛諜裁判》自2014年推出首集至今，即將邁向10周年，如今見好就收，觀眾就算不捨，也該不會反對。《叛》片改編自1980年代同名美劇，但只取其角色背景，故事則屬原創，講述中央情報局探員麥戈（丹素華盛頓飾）喪妻後，假裝殉職從此歸隱，過着平淡退休生活，閒來看書或當兼職，直至遇上不公義的人和事，決定重出江湖，以暴易暴。過去兩集他曾為逼良為娼的受害者、遭父親綁架的女孩，以及前中情局拍檔蘇珊報仇。第3集的規模變得宏大了，麥戈不只幫助某一兩個人，而是為整個社區出頭，事發地點亦由他隱居的美國波士頓，變成意大利南部小鎮。

《叛諜裁判3：終極一戰》由麥戈單人匹馬掃蕩意大利西西里黑幫工場揭開序幕，他把「9秒殺人」的理論和實踐，發揮到淋漓盡致之際，因一時心軟，放過黑幫小孩，結果遭對方暗算，背部中槍以為九死一生？幸獲南部小鎮巡警發現，把他送到診所搶救，總算拾回老命，並把他跟小鎮的命運串連起來。

《鑣火》後狄高達丹素再合作

麥戈在鎮上養傷期間，居民的關懷與包容，徹底感受到人與人之間的和諧，正欲好好享受退隱生活之際，黑手黨光榮會頭目雲遜和胞弟馬可出現，把小鎮變成金錢和權力的鬥獸場；麥戈不忍黑幫蹂躪平民，殺神再次出馬，首先擊斃馬可及其隨從，再把雲遜的惡勢力連根拔起，好讓小鎮回復安寧。

曾跟丹素華盛頓合演《鑣火》的狄高達芬寧（Dakota Fanning），相隔19年再結片緣，當年只有10歲的天才童星，如今變成中情局新丁愛瑪，多得麥戈提供破案線索，好讓她能偵破恐怖分子的製毒工場，既可截斷他們的資金鏈，亦順勢打擊跟恐怖分子做買賣的意大利黑幫，可謂一舉兩得。

愛瑪一度懷疑麥戈的身分和動機，質問對方「為什麼要幫我？」麥戈一直避而不談，直至他瓦解雲遜勢力，才寄出已故拍檔蘇珊的記事簿，內含破案紀錄，愛瑪恍然大悟，原來麥戈正是其亡母的親密戰友，難怪對方刻意扶植，藉以帶出傳承的主旨。

68歲丹素華盛頓身手明顯大不如前，從今集主要用槍殺敵，而非像前兩集以徒手搏擊，或者隨手執起日用品當武器，便知事出有因。另外，狄高達查案方法亦相當斯文，幾乎從未展露身手，期望經過今集特訓，下次出場會令人刮目相看。

《叛諜裁判3》屬於荷李活一貫「爽片」風格，看得觀眾熱血沸騰，結局亦大快人心，算交足功課。此片落幕，是否代表整個系列告一段落？早前有傳丹素華盛頓拒再拍下去，但電影公司不欲放棄這賺錢品牌，於是考慮邀請丹素兒子、《天能》尊大衛華盛頓（John David Washington）接棒，據報丹素聞言亦表贊同；導演安東尼奎克也持開放態度，改口稱最終章「只是一個階段的結束」，似在暗示添食有望。假如下一個三部曲由尊大衛伙拍狄高達，應該可觀和吸引。

上映日期：8月31日