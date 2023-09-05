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娛樂

龍俊亨香港開騷 寧派心心拒撒嬌

【明報專訊】韓國男團Highlight成員龍俊亨2019年捲入鄭俊英散播性愛影片事件而離隊，改以獨立歌手身分發展，前晚在旺角麥花臣場館舉行演唱會，入座率約九成。龍俊亨連唱《Lonely》、《Go Away》及《Koong》揭開序幕，並以普通話跟港迷打招呼，「大家好，我是龍俊亨，見到你們很開心」。相隔5年再度來港，他表示掛念歌迷，又讚粉絲歡呼聲強勁，足以壓倒他的氣勢，所以要脫下外套，把力量散發出來。

早前颱風蘇拉襲港，龍俊亨坦言擔心無法開騷，幸好前日雨過天晴，終於跟港迷見面，為此表示感動。大會安排問答環節，預先蒐集粉絲問題，龍俊亨細閱後，笑說紙條上的不是問題，而是鼓勵說話如「祝你身體健康」、「要常來香港」等；亦有粉絲請他推薦晚餐菜式，他說完騷後會食烤肉，又自爆抵港後吃了杯麵，他說：「主辦單位準備許多美食，但我只想食杯麵。」

有粉絲要求他扮可愛和撒嬌，他一臉害羞並下跪：「我會無法原諒自己，就連我媽媽也討厭我撒嬌。」拒絕歌迷要求後，他改以心心手勢補償。個唱長約兩個半小時，他演唱10多首歌曲，又自彈自唱。活動到尾聲，現場播出港迷製作的應援短片，龍俊亨感動說：「我愛你，非常感謝你。」更走到台下跟粉絲近距離接觸，為個唱掀起高潮。

記者：蘇珮欣

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