龍俊亨香港開騷 寧派心心拒撒嬌

早前颱風蘇拉襲港，龍俊亨坦言擔心無法開騷，幸好前日雨過天晴，終於跟港迷見面，為此表示感動。大會安排問答環節，預先蒐集粉絲問題，龍俊亨細閱後，笑說紙條上的不是問題，而是鼓勵說話如「祝你身體健康」、「要常來香港」等；亦有粉絲請他推薦晚餐菜式，他說完騷後會食烤肉，又自爆抵港後吃了杯麵，他說：「主辦單位準備許多美食，但我只想食杯麵。」

有粉絲要求他扮可愛和撒嬌，他一臉害羞並下跪：「我會無法原諒自己，就連我媽媽也討厭我撒嬌。」拒絕歌迷要求後，他改以心心手勢補償。個唱長約兩個半小時，他演唱10多首歌曲，又自彈自唱。活動到尾聲，現場播出港迷製作的應援短片，龍俊亨感動說：「我愛你，非常感謝你。」更走到台下跟粉絲近距離接觸，為個唱掀起高潮。

記者：蘇珮欣