明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

Netflix《殺手》贏7分鐘掌聲 大衛芬查盼勞資再對話 活地亞倫討厭覓資開戲考慮退休

【明報專訊】《七宗罪》導演大衛芬查（David Fincher）執導新片《殺手》，入圍威尼斯影展主競賽單元，但受美國演員公會罷工影響，一衆主角未能陪伴他現身，亦未能見證首映後觀衆起立鼓掌7分鐘的盛况。另一方面，87歲金像導演活地亞倫（Woody Allen左圖）受性侵養女等醜聞影響後轉戰歐洲，在法國完成的第50部作品於威尼斯首映，他接受美媒訪問時稱雖仍有創作意念，但不知道是否還有精力籌集資金，仍在考慮是否要退休。

大衛芬查執導的《殺手》（The Killer）講述冷血殺手執行任務意外失手，開始出現心理危機。《被奪走的12年》米高法斯賓達（Michael Fassbender）與《奇異博士》狄達絲雲頓（Tilda Swinton）主演；由於《殺手》由影視串流平台Netflix發行，將於11月10日上架，影視製作人聯盟（AMPTP）代表Netflix等平台與美國演員公會談判破裂後，後者嚴禁會員參與宣傳，因此米高及狄達未能隨同大衛到水都出席首映禮。

美媒報道，《殺手》放映後觀衆反應熱烈，起立鼓掌7分鐘，嚇了大衛芬查一跳，其後一名監製引領他離開包廂座位見影迷，怎料大衛以為自己要離開戲院，之後折返繼續有點不安地面向滿堂喝彩的觀衆。此前的記者會他提及《殺手》在新冠疫情爆發期間拍攝，業界受重創，沒想到之後美國編劇及演員兩公會與AMPTP談判破裂觸發工潮，大衛芬查自言很難過，了解雙方立場，自己卻站在兩者之間，「我們所能做的，就是鼓勵人對話」。

另外，活地亞倫受性侵養女等醜聞影響，轉戰歐洲拍戲，執導的第50部電影《Coup de Chance》，起用法國演員，並在當地取景，在威尼斯影展他接受美媒Variety訪問，稱對電影仍有很多意念，但大前提是容易籌集到資金開鏡，「此外我也不知道自己是否有精力及時間出去集資」，所以新片可能是他最後一部導演作品。

聲稱從沒女演員投訴

訪問中又提及紀錄片《亞倫對決花露》，活地亞倫的養女迪倫指遭他性侵。活地表示已經過兩機構深入調查，指控並無根據。記者問他有否再見迪倫及其兄長羅南法羅（Ronan Farrow），活地說：「總是願意，但，不了……」對於是否自覺被封殺，活地指這些都很傻，「我不會去想，也不知道被封殺的意思，只知道多年來所有事對我而言始終如一，拍我的電影，改變的只是怎樣表達，都是一貫的工作，寫劇本、集資、拍戲、剪接，然後放映。分別不是來自封殺文化，而是怎樣讓電影呈現，這才是大改變」。

活地亞倫表示拍到第50部電影，開始要決定是否要拍下去，他自言永遠覺得揾資金拍戲很討厭及麻煩，「如果有個人走出來說：『我給你錢開戲。』這會是我拍下部電影很有影響力的因素」。活地表示會否繼續拍下去，還有電影的去向問題，「我不喜歡這樣，也不知道其他導演是否如此：電影上映兩周後就在電視或串流平台出現」。活地直言過去有很多好戲，「以前總會有三四部電影很想去看，每個星期都會有來自杜魯福、費里尼、英瑪褒曼及黑澤明的作品，現在很少歐洲電影在美國開畫，文化上而言不是太好，尤其在影圈」。

活地亞倫自言是#Metoo運動的提倡者，稱拍了50部電影，經常把好角色給女演員，劇組會聘用女性，而且總是跟男員工同酬，「我與數以百計女演員合作過，從未收過投訴，沒一個人會說『跟他合作，他很刻薄或者他都在欺負人』我的剪接師也是女人，完全不覺得有什麽問題，我聘請誰只會考慮對方是否適合那崗位」。

相關字詞﹕米高法斯賓達 大衛芬查 活地亞倫 影視串流平台Netflix

上 / 下一篇新聞