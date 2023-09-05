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娛樂

揭當紅傅聲月薪5萬 甄妮爆邵氏借錢續約技巧

【明報專訊】甄妮為已故好友李玟（Coco）討回公道，近日頻在社交平台發聲，除炮轟內地節目《中國好聲音》，又會經常回應網民留言，還不時爆秘聞。日前她提及當年「香港小姐曾是我家的小三」，暗示有港姐曾介入她跟傅聲的婚姻。昨日甄妮又跟網民互動，提到傅聲往事，透露幾年前巧遇翁靜晶，對方神秘拉她到一邊說話，稱劉師傅（劉家良）常夢到聲仔向他攞錢買車被嚇倒。甄妮大笑說：「聲仔借出的錢不少，他心地善良耳朵軟，爛好人一個，即使武行手頭緊，他也毫不猶豫一一幫忙，人緣極好，樣樣好，就是老婆不好。」

甄妮當年被指對傅聲管束很嚴，似趁機為自己平反。她提到傅聲跟邵氏的關係，讚邵氏高招，寫道：「當年邵氏月薪5萬，再紅也是一個數，公司常鼓勵你可向公司借錢，還不了，合約就自動一直延續，沒完沒了也是一種技巧。」她又說：「每月薪金支票全數交給老婆，自己每天只肯袋20元零用，但信用卡就是無限量的，沒人知道，因此就有老婆虐待之說。」她痛心傅聲日夜拍戲，吃不定時，染上十二指腸潰瘍血便，這又是老婆的錯，「醫生交代她不准他喝可樂，不准喝酒、不准抽煙，老婆就是忘了說，不准被女人纏上身，真疏乎」。最後還說下回分解。

今年是傅聲離世40周年，當年他是紅極一時的武打影星，1976年跟甄妮結婚，結婚第6年，傅聲遇車禍離世，終年28歲；甄妮至今沒有再婚。

娛樂組

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