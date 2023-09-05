揭當紅傅聲月薪5萬 甄妮爆邵氏借錢續約技巧

甄妮當年被指對傅聲管束很嚴，似趁機為自己平反。她提到傅聲跟邵氏的關係，讚邵氏高招，寫道：「當年邵氏月薪5萬，再紅也是一個數，公司常鼓勵你可向公司借錢，還不了，合約就自動一直延續，沒完沒了也是一種技巧。」她又說：「每月薪金支票全數交給老婆，自己每天只肯袋20元零用，但信用卡就是無限量的，沒人知道，因此就有老婆虐待之說。」她痛心傅聲日夜拍戲，吃不定時，染上十二指腸潰瘍血便，這又是老婆的錯，「醫生交代她不准他喝可樂，不准喝酒、不准抽煙，老婆就是忘了說，不准被女人纏上身，真疏乎」。最後還說下回分解。

今年是傅聲離世40周年，當年他是紅極一時的武打影星，1976年跟甄妮結婚，結婚第6年，傅聲遇車禍離世，終年28歲；甄妮至今沒有再婚。

娛樂組