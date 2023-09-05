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娛樂

新戀情去年萌芽 何廣沛認戀靚女公關 穩定發展中

【明報專訊】何廣沛與朱晨麗的緋聞傳足6年，兩人一直以好朋友形容關係，但早被視為一對；今年3月，有發現何廣沛社交網單方面取消追蹤女方，他回應傳媒說：「我覺得現在是最好決定，或者對任何人都尊重。」又說任何關係都有變化一刻，默認分手，兩人亦互降對方身分為「同事」。朱晨麗最近被傳戀上富二代及懷孕，她急得以倒立短片力證沒懷孕。原來何廣沛也名草有主，昨日被爆新女友是靚女公關，他大方承認戀情。

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何廣沛新女友Sarah，據稱是一間公關公司的創辦人，兩人因工作接觸而撻着。向何廣沛求證新戀情，他承認拍拖及穩定發展中，女友是圈外人，希望大家給予他們空間；他身在美加登台，日前上載在機場的照片，心情靚爆。今次何廣沛處理戀情的態度，跟過往與朱晨麗的曖昧關係有很大分別，至於Sarah因身分曝光，個人社交平台及她為愛犬Charter開設的社交網也轉為私人帳號。

去年11月同遊韓國 柴犬傳情

何廣沛與Sarah因工作認識，女方送客戶的產品給何廣沛，後者會在社交平台協助宣傳，兩人日久生情。據知何廣沛與Sarah交往了一段時間，他今年3月默認跟朱晨麗的關係告一段落，但跟Sarah的互動已在去年低調開始；何廣沛去年聖誕節為Sarah的客戶在社交平台宣傳產品時，字句似在傳情，又有指去年11月，他缺席無綫大型活動，原來跟Sarah到韓國旅行。

有發現何廣沛曾帶一隻柴犬出席活動，又帶牠跟朋友行山，被發現該柴犬正是Sarah的愛犬Charter。另一方面，何廣沛身邊的好友也在社交網跟Sarah互相關注，可見女方已進入何廣沛的朋友圈。8月何廣沛35歲生日，在社交平台展示特別造型的生日蛋糕，同款式的蛋糕，在Sarah跟朋友的派對照片中出現，估計他們在一起慶生。

好友方紹聰封口 陳曉華恭賀

雖然何廣沛大方承認拍拖，但他的好友方紹聰被問及是否知情時，即封口避談。跟何廣沛拍《異搜店》傳緋聞的陳曉華則大方恭賀對方，稱戥他開心。記者又聯絡何廣沛舊緋聞女友朱晨麗，至截稿前仍未有回覆。

傳朱晨麗去年與富二代拍拖

朱晨麗跟何廣沛分手後，有傳她忽然富貴搬進豪宅，早前又傳她秘戀富二代史昊洺（Kenneth），指兩人去年拍拖，一同到泰國旅行過二人世界，又傳朱晨麗已懷孕。朱晨麗公開否認後，跟陳煒等去旅行時狂食榴槤兼拍倒立短片，以行動證明沒懷孕。昨日何廣沛認新戀情，有網民議論兩人誰先發展感情支線，拖拉至今年3月才一刀兩斷。

今次是何廣沛入行以來首次公開戀情，他曾與周梓盈、陳曉華及朱晨麗傳過緋聞，其中與朱晨麗2017年合作《超時空男臣》，後來在《大醬園》演夫妻，兩人不公開戀情，但何廣沛經常出入女方寓所，被認定是一對；朱晨麗在無綫頒獎禮奪最佳女配角獎，也特意安排何廣沛頒獎給她，公開放閃。

相關字詞﹕朱晨麗 何廣沛

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