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娛樂

舞台劇開鑼 讚游學修演出沉穩 黃秋生62歲生日 願望遠離衰人

【明報專訊】黃秋生與游學修主演的舞台劇《極地謎情》，正假灣仔演藝學院公演。昨日日場演出後，二人偕導演陳淑儀一齊接受訪問。陳淑儀稱黃秋生與游學修首次合作，需時間磨合，欣賞游學修夠聰明、理解力高、學得快，很易跟得上要求進度，大讚兩人演出完美。舞台劇首場原定9月1日，因超強颱風「蘇拉」襲港，順延至2日首演，撞正秋生62歲正日生日，台前幕後在謝幕時送上蛋糕賀壽星。

秋生稱生日願望盼以後生日都可以過得開開心心和遠離衰人，「未試過頭場變日子，更撞正生日。原本開騷前一日我還咳得很厲害，巧合遇打風，乘機休息多睡一日，現在狀態大勇，相信還可以最少行多20年大運。生日約了很多學生一齊食飯慶祝，還以為自己已沒朋友，突然似開了天眼，最近見回好多朋友，好感恩」。對於梁朝偉獲今屆威尼斯影展頒終身成就金獅獎，成為首名獲得此獎項的華裔男演員。秋生稱與偉仔並不太熟，但認為對方值得獲獎，他表示曾在烏甸尼影展獲頒傑出成就金桑獎，笑言到了某年紀和有能力，自然就會得此類獎項。

游盼40歲前圓演獨腳戲心願

游學修去年送贈電腦予秋生作為生日禮物，盼助對方學剪片，可惜秋生慣用手提電話，結果沒用過電腦，今年未想到送什麼禮物。秋生讚拍檔游學修的表現愈來愈好，進步神速演出沉穩，懷疑與對方帶傷演出有關。游學修說：「開騷想收身，日前在家運動時不慎扭傷，躺在牀上休息後，劇痛到起不到身，要食止痛藥才能勉強去醫院求診。慶幸只是肌肉扭傷，不是神經出現問題，已接受針灸和拔罐，正慢慢康復。」他稱女友陳苡臻有來捧場，預計最少看兩場，對方評價一定讚好。

游學修稱今次舞台劇只有跟秋生做對手戲，是一大考驗，希望將來有機會挑戰演獨腳戲或者棟篤笑，自知未夠功力，希望40歲前達成心願。完成舞台劇後，將出發飛加拿大、英國與冰島出席粉絲見面會，笑言擔心冰島未必有人參加。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕極地謎情 游學修 黃秋生

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