未成名已相識 周星馳祝賀好友攞獎

偉仔是首名華裔演員得此殊榮，圈中好友紛紛祝賀，包括跟偉仔識於微時的周星馳，二人入行前已是好朋友，當年更是周星馳力勸偉仔報讀無綫藝員訓練班，兩人同期畢業。周星馳在Instagram轉發偉仔的得獎照片，寫上Congratulations賀對方得獎。曾跟偉仔合作的章子怡在微博發文：「恭喜梁先生，實至名歸！李安導演的頒獎詞感人！善美，祝福成就彼此的他們！」

獲獎無數 首名香港男星封康城影帝

梁朝偉讀無綫藝員訓練班入行，成為當紅小生，1985年進軍大銀幕，演出《癲佬正傳》、《地下情》等，之後跟不少知名導演合作，1987年憑爾冬陞的《人民英雄》與1989年譚家明的《殺手蝴蝶夢》，兩度獲香港電影金像獎最佳男配角獎；自此成為電影頒獎禮常客。

偉仔先後獲得5次香港電影金像獎最佳男主角，包括《重慶森林》、《春光乍洩》、《花樣年華》、《無間道》與《2046》 ；又憑《重慶森林》、《2046》和《色，戒》三度奪台灣金馬影帝。

偉仔2000年憑《花樣年華》成為首名香港男星獲康城影帝殊榮。2015年獲法國文化及通訊部頒授「法國藝術與文學軍官勳章」。2018年，偉仔獲頒「亞洲卓別靈電影人士藝術成就獎」，表彰他在藝術方面的成就。2023年在威尼斯影展獲頒「終身成就金獅獎」，成為首名華裔演員得此殊榮。

娛樂組