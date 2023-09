未成名已相識 周星馳祝賀好友攞獎

【明報專訊】61歲梁朝偉(偉仔)生肖屬虎,劉嘉玲為丈夫獲威尼斯影展頒終身成就金獅獎與有榮焉,她上載偉仔捧獎的照片,寫道:「老虎帶獅子回家。」隨後又分享跟偉仔咀嘴的照片,留言:「Congratulations!You truly are the best!」