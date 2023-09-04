李安讚是導演的夢幻人選 梁朝偉捧金獅獎喜極而泣謝香港影壇

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梁朝偉（偉仔）主演的《悲情城市》、《三輪車夫》及《色，戒》，分別由侯孝賢、陳英雄及李安執導，先後於1989年、1995年及2007年贏得威尼斯最佳電影金獅獎。頒獎禮前的記者會，偉仔不諱言跟威尼斯影展淵源自1989年展開，渴望金獅獎已久，今次拿終身成就獎，終可獨攬金獅，不用與人分享。

大會特別安排兩奪金獅獎的李安致辭及頒獎，他提到全球很多影迷認識梁朝偉都是透過王家衛的電影，「梁朝偉得過無數獎項，全部實至名歸，因為任何電影有他出現都有看頭。以我個人經驗，他是導演的夢幻人選，他眼裏有種讓人振奮的特質，不止是身體或演技，還有當中閃耀的靈魂，他一個眼神要說的比很多演員獨白千言萬語還要多」。李安稱偉仔是能把導演最好與最壞都勾出來的演員，他愈投入角色，愈誘惑你突破自己，「只能猜測他享受藝術家痛苦的過程」。

展現脆弱一面啟發他人 表現傑出

李安提到某天拍《色，戒》一場感情戲有點崩潰，「梁朝偉走向我，拍拍我的肩膀，在我耳邊悄悄說『導演，我們演員在銀幕前坦誠相見，而你攤給大家看是別的，你要好好照顧自己』。我們總認為導演在幫助演員，但有時相反，他的話真的給我很大力量。一個這麼好的人，能讓你把隱藏的那一面真實地呈現出來，真的很讓人害怕，但也很有意義，他不吝嗇展現自己脆弱一面，正是一直讓他這麼厲害的原因，他這麼做不為什麼，他就像水，儘管低調卻非常有力。他的好不止對導演，整個劇組皆然，他會自己對光，因為知道這樣會節省很多時間，在等待下一個鏡頭的休息時間，不會回休息車，而是在現場看大家工作。有一次我問他『你怎麼不去休息』，他回我說『我想看看能怎麼幫忙』，我跟他說別浪費精力，我需要你好好休息才能在鏡頭前發光。他說：『聊天八卦浪費氣力，讀書眼睛會累，睡覺超無聊，所以我看看哪裏需要幫忙。』」

此時掌聲雷動打斷了李安的話；掌聲靜止後，李安續說，「當時正要拍一個鏡頭從門帶到偉仔的特寫，難度很高，不僅是技術，演技上也是挑戰。攝影師Rodrigo Prieto含淚向我說，偉仔問他應該站在哪裏，攝影師說：『我從影這麼多年，拍過這麼多人，從來沒有人會貼心地問我這個問題。』大家都不知道這樣的鏡頭有多難，如果這樣的人（偉仔）不是電影工作者的夢幻人選，還有誰是呢？」李安形容偉仔才華橫溢，還天生帥氣，「這是一份恩賜，但與人為善，一直處處為人設想，這是終身成就了。成為偉大演員要求對技藝的熱愛，身為明星則要求你啟發他人，就像一個現代貴族；梁朝偉兩方面都有傑出表現。他啟發我們的夢想，我多希望能把他的好一一表達，但我不能，因這一切言語也無法表達」。

公開多謝太太 感恩生於香港

李安致辭後，偉仔在觀衆席起立向在場觀衆鞠躬然後上台，與李安擁抱，並接過獎項。其間偉仔表情多多給傳媒拍照，面對不絕掌聲，他開始熱淚盈眶，多次拭淚。偉仔致辭時稱，「我就知道你想讓我哭！（仍在抹眼淚）謝謝李安，十分可愛的稱讚，出自我最敬重的導演和朋友。多謝威尼斯影展，這真的是很大榮譽（激動走音）。首先我要多謝我的太太劉嘉玲，謝謝她的愛及一直以來的支持；也要感謝我的家人、朋友及世界各地的影迷。我很感恩生於香港，也很感激香港影壇孕育了我，也是我演藝生涯的起步點。我也想將這獎項跟過去41年來合作的所有人分享，此獎也獻給他們，當然也把它獻給香港電影」。

大談拍戲如何投入角色

頒獎禮前偉仔出席了記者會談及新片《金手指》，繼《無間道》後再與劉德華合作，在《金》片梁朝偉演奸角，「演反派對我而言是挑戰」。偉仔表示總是為角色準備一段長時間，明年會到歐洲拍《夢鹿情緣》匈牙利女導演伊迪高安怡迪（Ildiko Enyedi）新片《Silent Friend》，扮演科學家，「為角色要花很多時間準備，我自小被培養壓抑內心感覺，不會在人前展露情感，但上演藝課後，我找到方法在人前表達自己而不會害羞」。他稱拍《Silent Friend》計劃花8個月時間準備，「我演科學家，但我完全不知道神經科學是什麽，所以看了很多相關書籍，去了不同大學……我告訴導演，必須逐少逐少去做，經過一段時間後，會不自覺的投入角色」。

對於《花樣年華》早前在英國獲票選為史上最佳電影第5位，偉仔提及跟王家衛的合作經驗，「你永遠不會有完整劇本，所以你不會知道應該怎樣為拍攝而準備，可以說充滿實驗」。他稱也是王家衛電影拍攝經年的原因。