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娛樂

【開箱】續談《K-POP編年史》 深入男團演變 偶像忌拍拖結婚

【明報專訊】昨日本欄談到韓國有線頻道tvN Asia（Now TV CH155、myTV SUPER）最近推出紀錄片集《K-POP編年史》，訪問不同年代韓國流行樂壇（K-POP）的歌手、專家、製作人及粉絲，從不同角度探討K-POP。這節目共分8集，首集提及當地追星文化，其中兩集則探討K-POP音樂創作及拍攝MV的背後故事。

偶像唔易做 花時間苦練走位

K-POP除了歌曲，目前更重視觀看效果，從編舞、拍MV、音樂節目演出都花盡心思。有歌手提到在音樂節目邊唱邊跳，還要留意鏡頭走位，隨時與鏡頭對視，為了準確及效果自然，花了不少時間練習。節目特別找來幾名喜歡跳舞的小朋友測試，看他們能否邊跳邊準確「追看」亮起紅燈的攝影機，結果大多失敗，證明這「技能」並非一朝一夕。節目又提到編舞家在K-POP產業地位舉足輕重，可是不像作曲作詞者可收取版稅；為了迎合社交媒體「跳舞挑戰」潮流，又被要求編排既有特色又容易跳的舞步，像Blackpink成員Jisoo個人單曲《Flower》的「開花舞」，全球流行，堪稱今年「跳舞挑戰」的代表。

第3集以男團起源與特色為主題；韓國男團以H.O.T為第一代，Super Junior（SJ）、BigBang屬1.5代，第2代是SHINee與2PM，第3代是EXO與防彈少年團（BTS），Enhypen與Stray Kids則屬第4代。SJ成員利特表示他們出道前，沒超過10人的組合，當年電視台設備不足，咪高峰最多只有六七支，根本不足夠讓十多人的SJ表演，「（隊友）神童出道3年才有咪用啊！」BigBang的表現令外界開始認同偶像也能被稱為藝術家。至於SHINee明確建立了化妝、髮型及造型師不同角色，2PM則為男團建立粗獷形象，與SHINee形成對比。到EXO與BTS則創立屬於組合的獨有世界觀；EXO自稱「未知星球而來的新星」，每名成員都擁有「超能力」。BTS的音樂則參考文學、哲學與心理學。來到第4代，不少男團透過才藝比賽真人騷出道，粉絲「育成」偶像的關係更為明顯。另外，近年男團形象漸趨中性，濃妝、染髮及穿女裝；女團則擺脫性感、可愛一面，著運動服及波鞋演出。

節目談到樂壇競爭大，過去數十年，逾千組合出道，當中許多未為人知就已解散。節目訪問不同年齡層巿民，收集他們對偶像的看法。有受訪者指偶像的禁忌是拍拖及結婚，結婚代表偶像生涯結束，其次是吸毒與犯法。其後談到練習生近年愈來愈年輕，不少人從初中開始，為減肥出現厭食症，也因為太年輕入行，對個人身分認知不足，被事務所塑造各種形象，長期戴假面具做人。事務所指現時練習生制度已改善，不會再強迫他們減肥，也不會禁止使用手機及拍拖。

節目偏向隱惡揚善

《K-POP編年史》探討過去30年韓國流行樂壇，但過於聚焦男女團，除了BoA，節目沒提大有影響力的Rain、李孝利、PSY及IU等歌手。節目亦偏向隱惡揚善，讚歌手、音樂人如何開拓新思維、新概念，卻較少講K-POP黑暗面。事實上，韓國事務所與歌手簽訂「奴隸合約」的新聞屢見不鮮，最近EXO成員Chen、伯賢及Xiumin就指控SM娛樂拒絕提交收入與支出資料，又被迫續約。早前韓國公平貿易委員會對四大娛樂公司HYBE、SM、YG及JYP展開調查，指他們涉嫌綑綁式銷售專輯，利用隨機送出不同款式小卡，誘導粉絲購買大量專輯。韓團專輯銷量逐年遞增，附贈小卡居功不少，輕易達過百萬銷量。據悉NCT新專輯《Golden Age》推出不同包裝及內容的兩個版本，每個版本各推出20款小卡，但每張專輯只會隨機附贈一張，意味粉絲要集齊NCT成員的小卡，至少要買40張專輯；事務所還會與各大唱片店合作，預購專輯可額外獲贈小卡吸引粉絲搶購，一張專輯的小卡款式隨時過百款。

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