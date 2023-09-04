畢利谷巴《大師級愛情》贏7分鐘掌聲 伯恩斯坦子女威尼斯撐場感動落淚

另外，上月剛度過90歲生日的波蘭斯基（Roman Polanski），執導的非競賽片《The Palace》前日亦在威尼斯首映，不過波蘭斯基及有份參演的米奇洛基（Mickey Rourke）未有到場，僅芬妮雅當（Fanny Ardant）等歐洲演員獨撐大局。《The Palace》由波蘭斯基與《驢子伊艾奧》波蘭老牌導演史高林莫斯基（Jerzy Skolimowski）聯合編劇，據報靈感來自波蘭斯基下榻瑞士格施塔德宮殿酒店的經驗。電影講述千禧年除夕派對，一群超級豪客與酒店職員之間產生鴻溝的故事。波蘭斯基逾40年前在美國性侵未成年少女，其後潛逃歐洲，#MeToo反性侵運動後他再被列為不受歡迎人物，威尼斯影展卻力排衆議選映其新作。據美媒報道，《The Palace》放映後，觀衆只禮貌地報以3分鐘掌聲。