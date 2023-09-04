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娛樂

畢利谷巴《大師級愛情》贏7分鐘掌聲 伯恩斯坦子女威尼斯撐場感動落淚

【明報專訊】畢利谷巴（Bradley Cooper）繼2018年《星夢情深》後，自編自導自演新片《大師級愛情》（Maestro），講述作曲兼指揮家伯恩斯坦（Leonard Bernstein）與演員妻子費莉西亞蒙塔雷格（Felicia Cohn Montealegre）的複雜關係，《超犀女王》嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）、《怪奇物語》瑪雅漢基（Maya Hawke）、《光豬舞壯士》麥寶瑪（Matt Bomer）等主演，入圍威尼斯影展主競賽單元，前日舉行世界首映禮。受美國演員公會罷工影響，畢利等演員全部缺席，伯恩斯坦的3名子女到場以示支持，結果完場時觀衆起立鼓掌7分鐘，伯恩斯坦子女登時熱淚盈眶，向大家揮手，當他們父親創作的音樂響起，3人更作狀在指揮及起舞。另一方面，畢利谷巴片中角色伯恩斯坦的造型飽受批評，被指過分強調猶太人的大鼻子，該片日裔特效化妝師辻一弘表示，沒預計有此反彈，「如果傷害了某些人，我感到抱歉」。

另外，上月剛度過90歲生日的波蘭斯基（Roman Polanski），執導的非競賽片《The Palace》前日亦在威尼斯首映，不過波蘭斯基及有份參演的米奇洛基（Mickey Rourke）未有到場，僅芬妮雅當（Fanny Ardant）等歐洲演員獨撐大局。《The Palace》由波蘭斯基與《驢子伊艾奧》波蘭老牌導演史高林莫斯基（Jerzy Skolimowski）聯合編劇，據報靈感來自波蘭斯基下榻瑞士格施塔德宮殿酒店的經驗。電影講述千禧年除夕派對，一群超級豪客與酒店職員之間產生鴻溝的故事。波蘭斯基逾40年前在美國性侵未成年少女，其後潛逃歐洲，#MeToo反性侵運動後他再被列為不受歡迎人物，威尼斯影展卻力排衆議選映其新作。據美媒報道，《The Palace》放映後，觀衆只禮貌地報以3分鐘掌聲。

相關字詞﹕第80屆威尼斯影展 波蘭斯基 伯恩斯坦 威尼斯影展 大師級愛情 畢利谷巴

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