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娛樂

《叛諜裁判3：終極一戰》美開畫稱冠 《奧本海默》內地上映表現勝《芭比》

【明報專訊】金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）主演的《叛諜裁判3：終極一戰》（Equalizer 3）上周五（1日）在美國開畫，收1310萬美元成為票房冠軍，預計首周末3天可收4300萬美元或以上，有機會僅次《尚氣與十環幫傳奇》，成為美國勞動節長假期史上首周末亞軍，此片亦很大機會成為《叛》片系列歷來最佳開畫成績，以及導演安東尼奎克（Antoine Fuqua）個人在美國的最佳首周末紀錄。《叛諜裁判3》講述前突擊隊員麥戈在意大利南部生活，發現身邊新朋友全受到當地黑幫欺壓操控，隨着事態嚴重到生死攸關，他決定挺身而出守護身邊朋友，以暴制暴痛擊黑手黨。

上映超過1個月的《Barbie芭比》上周五依然穩守單日票房亞軍，而且在美國本土已衝破6億美元大關，並在全球累收13.65億美元，超越《超級瑪利歐兄弟大電影》，正式成為今年最賣座電影。跟《Barbie芭比》同日上映的《奧本海默》在美國表現不及前者，但預計美國時間昨日將衝破8.5億美元，力壓2010年上映的《潛行凶間》，成為導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）最高票房第3位作品。

《奧本海默》8月30日在內地上映，一如其他亞洲地區表現比《Barbie芭比》優秀，截至昨晚截稿，《奧》片在內地上映5日累收2.17億人民幣，除了成為單日票房冠軍，《Barbie芭比》上映45天只進帳2.51億人民幣，《奧》片要超越它只是一步之遙。

相關字詞﹕Barbie芭比 奧本海默 美國開畫票房 丹素華盛頓 叛諜裁判3：終極一戰

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