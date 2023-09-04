參加火人祭遇大雷雨 基斯洛克泥地徒步8公里「獲救」

火人祭是一年一度在美國內華達州黑石沙漠舉辦的藝術及音樂活動，每年平均約7萬人參與，並吸引不少演藝界捧場；去年超模仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）便與女兒Kaia Gerber母女檔現身。13年前香港模特兒Rosemary在當地藏毒被捕，更轟動香港娛樂圈。今年則吸引基斯洛克及DJ兼音樂監製Diplo到場。

據報火人祭將橫跨美國勞動節周末長假期，到今日才結束，不過上周五起天氣開始轉壞，不但滂沱大雨，還有雷暴。火人祭主辦機構周六呼籲觀衆不要前往舉辦地點黑石城，而且除救護車輛，其他車不許出入，叮囑已在當地的觀衆儲存食物、水及燃料，找尋安全溫暖的地方暫避。

不少身在當地的觀衆直擊現場狀况，並上傳到社交網。受訪者向美國新聞網絡（CNN）指連夜傾盆大雨，沙漠變成一片泥濘，部分人企圖踩單車離開，泥巴深及足踝；根據天氣預報，當地惡劣天氣八成機會持續至昨天。

Diplo和基斯洛克選擇踩在泥巴上徒步離開，沿途截順風車。據悉部分參與火人祭觀衆把垃圾膠袋綁在鞋子及腿上，方便更容易在泥上行走。Diplo和基斯洛克幸運地遇到願意接載他倆的粉絲，Diplo拍下片段上傳到社交網X報平安，片段中可見戴上護目鏡的Diplo坐在貨車貨斗，基斯則坐在他對面，後座還有其他乘客，似乎都是離開了火人祭的觀衆。