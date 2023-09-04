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娛樂

慈善騷女星鬥性感 王馨平JW透視裝撞款 炎明熹成年接受性感打扮

炎明熹下月開騷 18歲大個女 性感現身舞台冇問題
宋宛穎否認升讀碩士鋪路轉行 望同時兼顧演藝及醫療科研

【明報專訊】無綫籌款騷《星光熠熠耀保良》前晚於亞洲博覽館舉行，逾30名香港與台灣歌手演出，「台灣舞王」羅志祥（小豬）以愛心大使身分壓軸登場，一口氣跳唱3首快歌，炒熱氣氛。小豬向大會表明不接受訪問，演出前在後台拍照，被傳媒問及不受訪因由，他一臉愕然，左顧右盼說：「我要上台啦。」然後離開。「本地薑」女星大鬥性感，「聲夢」人氣王炎明熹（Gigi）大曬美腿，「聲夢2」冠軍任暟晴低胸兼露腰，55歲王馨平與33歲王灝兒（JW）不約而同穿上黑色露腰透視裝。

自嘲冇身材拒穿Deep V

Gigi以白色連身短裙跳唱快歌時，疑似走光，她強調已做足打底措施，露出的打底褲是服裝一部分，「件上衣是泳衣款式，本來可以不加短裙，不過我喜歡呢條低腰短裙，所以有雙重打底」。18歲已成年的她10月將舉行處女騷，能否接受性感服裝？Gigi說：「性感可以嘗試，視乎設計師和公司的想法，低胸、騷腿都可以，若Deep V落到肚臍就等長大一點再考慮，但係我冇乜身材。」她透露因颱風襲港，由內地工作趕回港，路途變得迂迴，「回港的航班因颱風而取消，要趕車路再轉飛機回來，行程由兩小時變5小時」。

9月4日展開大學生涯的她表示十分期待，希望平安度過。問怕不怕迎新會被玩？她說：「有聽聞，但我參與不到迎新會，都想去，因為我性格慢熱，若去迎新會可以跟同學混熟，返學就不會太尷尬，如今唯有慢慢認識同學，我會加油。」

森美為8號風球落街打波解畫

擔任司儀的森美在社交平台分享8號風球懸掛期間，單獨在戶外打籃球照片，被網民批評是壞榜樣，他強調在安全情况下運動，「其實我每朝返工前都會落街打波，掛了八號風球後，見冇風冇雨，人到中年要練好身體，準備參加《中年好聲音》，不鍛煉怕變老年好聲音」。

森美明白家長有顧慮，呼籲小朋友打風不要出街，相信小朋友和年輕人未必留意自己的社交平台，所以不擔心教壞小朋友，「提醒大家打風時不要游水，因為風險較高。將來我變老要做早操，但打風不會去游水」。

宋宛穎否認讀碩士鋪路轉行

2012年港姐冠軍宋宛穎在個人社交網貼出學生證，透露重返校園，報讀香港大學醫療科學碩士課程。她表示攻讀碩士學位是她的人生目標，「本來大學畢業已想再讀碩士，但去了選美，卸任後又嘗試幕前，覺得放慢了學業兩年，今年24歲，是時候再讀書」。有指她完成為期一年課程可以做醫生，宋宛穎澄清畢業後不合資格當專業醫生幫人診症，只可以跟專業醫生一樣參與醫療科研，否認鋪路轉行，「沒有放棄幕前工作，想兼顧幕前和醫療科研發展，因為我對醫療科研有興趣，想進修醫學知識，學費要6位數字，我要努力掙錢供自己讀書。正考慮完成碩士，再攻讀為期4年的博士課程，讀博士就有獎學金，減輕負擔」。

最近忙於拍節目《香港重案》的宋宛穎稱對上課沒有影響，公司很鼓勵她讀書，有幫忙分配時間表。問到返學有冇識到男同學？她笑說：「剛開學遇上打風，暫時上網課，都好期待見到同學，不覺得港姐身分帶來不便，馮盈盈都在港大讀緊碩士課程。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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相關字詞﹕任暟晴 炎明熹（Gigi） 羅志祥（小豬） 星光熠熠耀保良

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