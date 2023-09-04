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娛樂

曾志偉術後精神回港復工 擬WFH 誓查詐騙集團假新聞源頭告到底

曾志偉術後精神奕奕返港 揚言就涉詐騙集團謠言追究到底

【明報專訊】無綫總經理（節目內容營運）曾志偉因血管擴張問題，上月在台灣接受動脈瘤微創切除和支架植入手術，之後留當地休養，昨日精神奕奕回港，向傳媒交代健康狀况，以及一再否認辭職，笑稱自己不是電影《無間道》角色韓琛，不會入股緬北詐騙集團呃人。他否認因做手術未能擔任港姐司儀要換人，對陳山聰、陳豪、陳展鵬與蕭正楠任港姐司儀被狠批表現災難級表示體諒。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

曾志偉昨午抵港，表示身體健康進度良好，住了五六日醫院，之後出院等覆診，前日全身檢查，醫生大讚情况「靚仔」，可以回港，「其實醫生觀察了條血管十幾年，漲到需要處理，位置在肚臍下方主動脈，裏面放了3個支架，以前做要劏肚，現在只是在大髀罅開兩個窿仔放入去，如果唔做，就以後唔使做，因為有機會穿好危險，冇得避，必須要做，明年再覆診」。

志偉透露手術後要改善日常生活壞習慣，笑稱要早點睡、飲少點酒、對人禮貌些、見到靚女不可以望咁多；亦不可以勞氣，「都有聽話，踢波同阿倫（譚詠麟）呢啲冇乜腳法的冇所謂，同後生仔踢就要小心啲」。

戲言交幾封辭職信 全部彈回頭

問志偉何時復工？他說：「都想同主席（許濤）講講可否遲啲返，復住先，有重要事要便準時返工，不重要咪遲半個鐘，看看可否Work From Home，有些事情用Zoom解決。」會否轉崗位？他笑道：「道具囉，不過都操勞，轉化妝啦！」

至於是否向同事派定心丸話自己有排做？他表示會叫同事孭重些，自己孭輕點，向他匯報就算。對辭職傳聞，他再開玩笑說：「交咗幾封信，但彈番轉頭畀我。」

斥製造假新聞者無良心

談到可有被近日涉詐騙集團的新聞影響心情？志偉稱本來以藝人身分不會理，但在無綫有職位在身一定要處理，加上實在太多內地朋友傳給他詢問，「我話不是我，是韓琛先會做，我最憎呃老人家錢，我人在台灣都仲話拉咗我，我覺得其實要面對，現在網上太多假新聞，對年長的藝人不是影響太大，但對後生藝人，因為一些假新聞失去了工作好慘。不止這行業，假新聞害到好多人，甚至有些小朋友睇唔通自殺，會影響人一生，今次出來澄清是想同大家講，假新聞真的害到好多人，希望大家不要亂信，製造的都要問吓良心點解要咁做？三思三思！」他稱之前已發聲明，一定會查根究柢，搵到源頭一定會告對方。

靚仔司儀唔work 出年再諗其他花臣

志偉又否認原安排他擔任今屆港姐司儀，一早已決定由陳山聰、陳豪、陳展鵬和蕭正楠擔任，對於4小生表現被批災難級，他說：「我有睇，咪畀人睇吓靚仔未必做到司儀嘅，我覺得不能怪他們，他們實在太忙，我都有跟他們講加油。」

志偉稱今屆的安排是想給觀眾新鮮感，加上AI司儀可以換一換口味，不是經常都看他或C君（鄭詩君）這些甩頭甩骨的人，「所以靚仔有靚仔的好，三尖八角有三尖八角的好，悉隨尊便，睇大家鍾意睇啲咩，出年再諗過囉，年年都有唔同花臣」。

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