【開箱】《K-POP編年史》 探討韓國樂壇生態 說好音樂故事

首集探討追星文化

《K-POP編年史》由韓國影視串流平台TVing製作，最近在tvN Asia播出，共分8集，每集探討不同主題，包括追星文化、偶像體系、男團的起源與發展、國際化的K-POP、偶像的心態與煩惱、K-POP運作與變化、超越聆聽成為能看的K-POP，以及K-POP如何迎合新世代。BoA、Super Junior隊長利特、SHINee成員珉豪、2PM、Highlight、EXO隊長Suho、Mamamoo成員華莎、Seventeen的Hoshi、NCT成員道英、男團TXT、女團IVE、LE SSERAFIM等亮相，還有各大娛樂公司高層及製作人，又訪問了粉絲及業界親身訴說K-POP大小事。

《K-POP編年史》首集講追星文化；業界指K-POP粉絲獨特，開創獨有追星文化，對偶像忠誠度也高，甘願做許多事情。節目訪問某粉絲組識領袖，直言「很忙」，當偶像推出新專輯，要記熟新歌應援口號、籌組專輯團購、各大流行榜投票、出席宣傳活動，為了催俗歌曲及MV點擊率而不停點播。近年還流行集齊專輯附贈的「偶像小卡」。有受訪粉絲表示剛購了20張專輯，幸運抽到三四張喜歡的小卡，其實承包製作小卡的工廠，也受惠於K-POP而賺大錢。

節目指K-POP粉絲可分成4個階段，首階段會在網上尋找偶像歌曲及視頻觀看；第二是購買專輯及觀看演唱會；第三是為捧紅偶像而付出更多金錢，如斥資買應援廣告、美食車等；第四是二次創作，親自製作偶像相關視頻及節目內容。韓國YouTube受訪時表示，現時網上與K-POP相關的二次創作多不勝數，最普遍是模仿K-POP舞蹈、觀看演唱會Vlog、觀看MV即時反應、偶像產品「開箱」等，還有剪輯偶像搞笑視頻。LE SSERAFIM成員宮脇咲良表示，最愛看粉絲拍攝跳舞視頻，「我們的舞步很難，但他們好像都捉到舞步精髓，跳得很好」。

偶像粉絲互動促進靈感

SHINee成員珉豪表示粉絲利用歌詞或MV伸延創作，十分有創意，有時更反過來帶給他靈感。節目中提到，K-POP粉絲與偶像之間的關係比以前親密，因為溝通方法增多，以前只有書信，其後可在網站、社交媒體留言，最近已發展到透過社交平台與偶像「一對一」私信聊天。粉絲與偶像關係親密，令粉絲更有「責任感」，培養出「我的寶貝，我來宣傳」的想法，因此偶像生日時，粉絲會買戶外大型廣告、巴士廣告等，帶動經濟發展，即使在疫情期間，投放在廣告上的金額，依然有增無減。

（明日再續）