巡唱紀錄片首日預售票房2億 Taylor Swift刷新《蜘蛛俠》紀錄

Taylor Swift的Eras Tour每站演出涵蓋出道以來的9張專輯,歷時逾3小時,獻唱超過40首歌,而且每場有些微變化及不同嘉賓,又會分享她童年、少女與戀人及朋友的不同故事,不少粉絲大讚抵睇,但同時一票難求。上月初美國演唱會結束後,《時代》雜誌為她埋單計數,預計明年3月結束南美和亞洲巡演後,累計票房將突破10億美元(約78億港元)。彭博新聞則估計她美國每場演出平均掙1300萬美元(約1億港元)。

美琪賴恩自導自演新片讓路

Eras Tour美國最後一站在洛杉磯Sofi體育場演出6場,當時已有消息指Taylor Swift團隊派員攝錄過程,日前正式宣布演唱會紀錄片《Taylor Swift: Eras Tour》10月13日在全美上映,同一檔期《驅魔人:信仰者》(The Exorcist: Believer)率先讓路,宣布提前一周開畫,《驅》片監製積遜布林(Jason Blum)更在社交平台X搞笑發文,「看看你逼我做什麽,《驅魔人:信仰者》改到10月6日上映了」,還加了主題標籤「Taylor勝」。昨日輪到1990年代愛情喜劇天后美琪賴恩(Meg Ryan)避席,她雖已年過花甲,又十多年沒拍浪漫喜劇,重出江湖自導自演新片《What Happens Later》,伙拍《X檔案》「莫探員」大衛杜楚尼(David Duchovny)演出,講述一對舊情人分開20年因風雪滯留機場而重遇,本安排在10月13日上映,現亦延遲3周至11月3日開畫。

據報《Taylor Swift: Eras Tour》甫宣布預售,票房已突破1000萬美元(約7800萬港元),美國連鎖戲院AMC表示,Taylor的巡演紀錄片首24小時累收2600萬美元,刷新該院2021年《蜘蛛俠:不戰無歸》的預售數字;另外上述數字還未包括Regal等其他院線。據Deadline報道,首日預售料收3700萬美元或以上,亦將超越2015年《星球大戰:原力覺醒》首日預售成績。《蜘》《星》兩片當年在美國本土分別收8.14億及9.3億美元,Taylor Swift巡演紀錄片票房最後能否與兩片看齊,言之尚早,但美國票務公司Fandango指電影《Eras Tour》已刷新今年首賣紀錄,Fandango高級副總裁Jerramy Hainline稱,「這部演唱會電影表現已讓她(Taylor Swift)如超級英雄,首天開賣成績能跟Marvel、《星戰》及DC漫畫改編的電影比肩」。

擺脫票房毒藥之名

根據音樂會電影票房資料,2008年上映的《Hannah Montana and Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert》首周末收3100萬美元,以Taylor Swift《Eras Tour》預售走勢,勢將超越;2011年《Justin Bieber: Never Say Never》全球總票房超過9900萬美元,是同類型電影最高紀錄,美媒估計《Eras Tour》在美國首周末收7000萬美元或以上,要超越Justin Bieber的成績似乎亦無難度。有美媒更翻出Taylor舊帳,指她客串《皇上無話兒》金像導演湯賀柏(Tom Hooper)執導的《Cats》,以及群星合演的《阿姆斯特丹》,均票房慘淡,看來今次終可靠自己爆紅的演唱會電影除去票房毒藥之名。