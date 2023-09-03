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娛樂

巡唱紀錄片首日預售票房2億 Taylor Swift刷新《蜘蛛俠》紀錄

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift世界巡迴演唱會Eras Tour，上月剛結束美國及墨西哥站演出，11月將展開阿根廷及巴西共9場南美騷，為招待向隅Swifties（粉絲暱稱），她把演唱會拍成紀錄片《Taylor Swift: Eras Tour》，預計10月13日在美國開畫，同檔兩片先後宣布改期讓路，當地連鎖戲院AMC表示，首日預售進帳2600萬美元（約2億港元），刷新2021年《蜘蛛俠：不戰無歸》紀錄，有業界人士稱樂壇天后媲美Marvel超級英雄。

Taylor Swift的Eras Tour每站演出涵蓋出道以來的9張專輯，歷時逾3小時，獻唱超過40首歌，而且每場有些微變化及不同嘉賓，又會分享她童年、少女與戀人及朋友的不同故事，不少粉絲大讚抵睇，但同時一票難求。上月初美國演唱會結束後，《時代》雜誌為她埋單計數，預計明年3月結束南美和亞洲巡演後，累計票房將突破10億美元（約78億港元）。彭博新聞則估計她美國每場演出平均掙1300萬美元（約1億港元）。

美琪賴恩自導自演新片讓路

Eras Tour美國最後一站在洛杉磯Sofi體育場演出6場，當時已有消息指Taylor Swift團隊派員攝錄過程，日前正式宣布演唱會紀錄片《Taylor Swift: Eras Tour》10月13日在全美上映，同一檔期《驅魔人：信仰者》（The Exorcist: Believer）率先讓路，宣布提前一周開畫，《驅》片監製積遜布林（Jason Blum）更在社交平台X搞笑發文，「看看你逼我做什麽，《驅魔人：信仰者》改到10月6日上映了」，還加了主題標籤「Taylor勝」。昨日輪到1990年代愛情喜劇天后美琪賴恩（Meg Ryan）避席，她雖已年過花甲，又十多年沒拍浪漫喜劇，重出江湖自導自演新片《What Happens Later》，伙拍《X檔案》「莫探員」大衛杜楚尼（David Duchovny）演出，講述一對舊情人分開20年因風雪滯留機場而重遇，本安排在10月13日上映，現亦延遲3周至11月3日開畫。

據報《Taylor Swift: Eras Tour》甫宣布預售，票房已突破1000萬美元（約7800萬港元），美國連鎖戲院AMC表示，Taylor的巡演紀錄片首24小時累收2600萬美元，刷新該院2021年《蜘蛛俠：不戰無歸》的預售數字；另外上述數字還未包括Regal等其他院線。據Deadline報道，首日預售料收3700萬美元或以上，亦將超越2015年《星球大戰：原力覺醒》首日預售成績。《蜘》《星》兩片當年在美國本土分別收8.14億及9.3億美元，Taylor Swift巡演紀錄片票房最後能否與兩片看齊，言之尚早，但美國票務公司Fandango指電影《Eras Tour》已刷新今年首賣紀錄，Fandango高級副總裁Jerramy Hainline稱，「這部演唱會電影表現已讓她（Taylor Swift）如超級英雄，首天開賣成績能跟Marvel、《星戰》及DC漫畫改編的電影比肩」。

擺脫票房毒藥之名

根據音樂會電影票房資料，2008年上映的《Hannah Montana and Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert》首周末收3100萬美元，以Taylor Swift《Eras Tour》預售走勢，勢將超越；2011年《Justin Bieber: Never Say Never》全球總票房超過9900萬美元，是同類型電影最高紀錄，美媒估計《Eras Tour》在美國首周末收7000萬美元或以上，要超越Justin Bieber的成績似乎亦無難度。有美媒更翻出Taylor舊帳，指她客串《皇上無話兒》金像導演湯賀柏（Tom Hooper）執導的《Cats》，以及群星合演的《阿姆斯特丹》，均票房慘淡，看來今次終可靠自己爆紅的演唱會電影除去票房毒藥之名。

相關字詞﹕美國樂壇天后Taylor Swift

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