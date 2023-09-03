陳家樂愛巢不敵「蘇拉」變噴水池 豪宅嚴重漏水 阿Sa高呼︰頂住呀

陳家樂與連詩雅今年4月結婚，兩人的愛巢受超強颱風「蘇拉」影響，慘不忍睹，家樂在社交不台上載短片，見窗邊不停滲水，他拿開攝住的毛巾更慘變「噴水池」，雨水不停噴入屋，認真誇張。家樂不停用毛巾吸水亦無補於事，他無奈說︰「睇嚟要準備全晚同佢死過！十號風球，有咩方法解決？」連詩雅亦慨嘆︰「唔使瞓！」好友蔡卓妍（阿Sa）留言：「嘩！你甘啲喎！」

原來阿Sa居住的豪宅滲水情况亦非常嚴重，窗邊不停滲水，她在落地玻璃的窗框擺滿毛巾，無奈表示「頂住呀，屋企嚴重漏水，個風好勁呀！大家小心，希望地板無事」。林夏薇住半山估值15億元的獨立屋豪宅亦遭殃，她說︰「大工程，我都攝晒毛巾。」

張敬軒被「新遮遮」叫pk sir

跟陳家樂、阿Sa同公司的張敬軒（軒仔），其工作室亦漏水，軒仔忙着處理工作室，同時致電回家問新來的外籍家傭寓所有否受波及。

軒仔在社交平台分享與「新遮遮」的對話截圖，他說︰「當我十號波仲喺office頻頻lun lun救緊漏水，向家中新遮遮求救，叫佢同朕check吓屋企啲窗有無漏水。」新遮遮回覆說︰「Hi sir,, pk sir, no problem. Thank you」。軒仔被稱呼「pk sir」，他說︰「好有禮貌嘅遮。」又反問自己是否有個新花名。

陳浚霆︰半個廳都是水

《愛．回家之開心速遞》飾演「風少」的陳浚霆在社交網分享半山豪宅、家傭將全屋窗簾拉上的相片，以為這樣就可以阻擋滲水，他說：「為颱風做最強準備，我家工人決定把所有窗簾拉好，無嘢安全得過，乜嘢都睇唔到！」他接受《明報》訪問，指此舉根本沒作用，「我為《星光熠熠耀保良》綵排完返家，已經發覺半個廳都是水，好慨嘆，我和工人輪更不停吸水，我好文明，我們有食飯時間。還有工人為何將所有家俬推貼靠牆，根本對打風、防滲水是無補於事」。他認為最好對策是交給媽媽（繼母顧紀筠）處理，「媽咪9月1日生日，去年疫情她沒有外遊，今年媽媽和爸爸去了旅行，她外遊返港就一天都光晒」。

方健儀為老公出外勤落淚

8月初搬進大圍豪宅的方健儀，家中沒出現滲水情况，但她開直播就出現「淚水」，當說到任職新聞工程人員的老公洪楚恆在10號颶風信號仍要出外勤工作時，擔心老公安全感觸落淚，「洪生做了40年傳媒工作，他人生經歷不同風球，但他每次出門口我都好擔心。他做過很多天災人禍，四川地震和雪災等，但當你最親密的人冒雨工作，會很擔心他」。她忍不住落淚，稱希望老公和打風出外工作的人都要安全，亦是她不喜歡打風的原因。

娛樂組