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娛樂

難忘Anson Lo蛋撻頭 陳慧琳自嘲「昏迷」幾年

【明報專訊】陳慧琳（Kelly）接受港台《舊日的足跡》車淑梅訪問，細數與新晉偶像Anson Lo（盧瀚霆）及樂壇天王張學友合作的印象。Kelly指早前擔任Anson Lo演唱會嘉賓，大家非常合拍，還鼓勵對方不要給自己太大壓力；Kelly記得當年對方為她的MV伴舞，梳了一個「蛋撻頭」，像1960年代的人，入型入格，笑容很好，樣子很特別和易記，雖不算熱情，但十分有禮貌。Kelly又憶述1994年由美國回港放暑假，客串張學友歌曲MV，她稱仍記憶猶新，大讚學友沒架子，還跟她拍照。

Kelly今年回歸樂壇，指過去幾年浪費了很多時間，不是因為COVID（新冠病毒），而是 Coma（昏迷），她說：「簡直是『昏迷』，什麼也沒做過，我大了兩個碼，褲也全部縮小了，不過一場交通意外卻令我極速消瘦，當時我的面有青色、紫色、綠色，最終變成黃色，真正是黃面婆！其實不算嚴重，不過這行外貌是本錢，所以也算嚴重。我天天坐在家裏，很擔心樣子受影響，沒胃口，那時確實是瘦了。」她指兒子不知什麼樂壇天后，只知道她唱歌，還問她：「那些人走來跟你拍照，你也有粉絲嗎？」

娛樂組

相關字詞﹕張學友 Anson Lo（盧瀚霆） 陳慧琳（Kelly）

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