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娛樂

執導《那年盛夏我們綻放如花》 陳健朗：血腥暴力未去到最盡

【明報專訊】電影《手捲煙》導演陳健朗初次挑戰電視劇，執導ViuTV劇《那年盛夏我們綻放如花》，嘗試以血腥暴力帶出社會議題，顛覆電視尺度，盼作品能突破框架，追趕網上平台劇集步伐；陳健朗今次大膽起用一班新演員，形容首次拍劇的邱彥筒（Marf）演出超水準，亦大讚男主角、P1X3L成員歐鎮灝（George）比過往演出大有進步。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

陳健朗首次執導電視劇，稱感覺極累，早知拍劇比拍電影辛苦，但希望從中嘗試多些製作風格，他說：「因在網上看到很多留言，均指港劇沒什麼新意，今次嘗試拍港劇較少有的類型，看看究竟是怎樣，每場戲我堅持親身在場，想有連貫，我沒有後悔，只是執行上不可再玩多些，當是另一種訓練，嘗試怎樣在有限時間及資源，有效地講到故事，都是挑戰。」他稱已經盡做，亦努力拍了想拍的，無悔就可以，「沒有『揸流攤』，大家盡力做」。

指網上版原汁原味

陳健朗表示故事背景設定Y2K年代加上天馬行空，配以大量電腦特技及燒腦劇情，建議觀眾要專注投入去看及上網睇多次。ViuTV劇過往由電影導演執導，總未如理想兼被批評，他說：「作品永遠不會全是正或反，覺得好的作品才有空間被人討論。（可有收視壓力？）相信很多人會上網翻看，因為有電視及網上兩個版本，電視尺度會限制某些鏡頭，要修剪，網上版本就可以原汁原味。」

「不是挑戰電視尺度底線」

被指以血腥暴力做賣點？陳健朗不認同，「有啲血啦！又未去到好暴力，只是將人性另一面發掘深入一點，其實對比韓劇已不算好深入，我覺得算留手，未去到最盡，都是嘗試，要跟網劇睇齊，不可再被電視框架框死，要進步有新嘢，否則會漸漸被國際淘汰」。

陳健朗有感香港電視尺度愈來愈保守，「我不是想挑戰尺度底線，而是見網劇呈現的程度已沒有了這條線，點去講故事，我覺得免費電視都可以試吓；別人的創作時代已在進步，我們是否可以一齊進步！坦白講，我都有睇吓TVB劇，可能某些題材，處理上都有一種固定模式，無話好與不好，但可以嘗試用另一種方法呈現，當然在限制下，不可場場都不同，但如果一集有一半不是平時大家見到的處理或調動，已經能成功給予觀眾一些新的面貌」。

讚Marf超水準 George進步

今次起用大批新演員飾演學生角色，陳健朗認為劇中新演員的表現已達到要求的及格水平，「不可要求一來到就很純熟，如果我話有種渾然天成，就係呃大家，起碼他們有心去做，不似第一次演戲，是一個幾好的機會令大家成長」。為何選Marf任女主角？陳健朗認為歌手形象較硬朗，其實Marf的另一面是很關愛別人的妹妹，「Marf有一種關心別人的大愛，我想呈現出來給大家看，演技很難去批評，有時什麼演技大爆發也未必是好戲，只是好識喊而已，她和部劇有基本交流，角色演繹有真實感，雖然細微位可再好啲，但第一次拍劇已算超水準！」對於男主角George的表現，陳健朗稱初時有少少自信心不足，幸憑角色成長建立到信心，「相信George現在面對鏡頭已不會那麼緊張了」。

相關字詞﹕邱彥筒（Marf） 歐鎮灝（George） 那年盛夏我們綻放如花 陳健朗

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