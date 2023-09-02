《驅魔人：信仰者》改期讓路 Taylor Swift巡迴騷電影預售破7800萬

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift最近接連刷新紀錄，繼成為音樂串流平台Spotify首名每月收聽率破億女歌手後，她一票難求的巡迴演唱會《Taylor Swift: Eras Tour》亦拍成音樂紀錄片，將於10月13日全美上映；據美媒Deadline報道，該片預售已突破1000萬美元（約7800萬港元），估計數字還會進一步攀升。相比今年1月上映有關韓國防彈少年團的演唱會紀錄片《BTS: Yet to Come》，開畫收809萬美元，《Taylor Swift: Eras Tour》成績似乎更厲害。雖然《Eras Tour》歐亞等地明年才開騷，但以其一票難求的情况看來，電影版相信會吸引大批觀衆捧場及重溫。