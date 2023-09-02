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娛樂

開騷被男粉絲索吻 陳奕迅：紐約無啖好食瘦咗

【明報專訊】陳奕迅（Eason）展開北美巡迴演唱會之旅，首站前日（8月31日）在紐約Barclays Center演出，全場爆滿，Eason稱為把香港的舞台製作原汁原味帶給觀眾，要實現這樣大規模的演唱會，故要選這場地。

Eason感謝觀眾的支持，特別是演唱會門票極高價。據資料最平價是168美元（約1300港元），未計稅與手續費，黃牛票價起碼再加一倍。他說：「我知道好貴（門票），美國係咪乜都貴？我瘦咗呀，日日熱狗、漢堡包，無啖好食。我好鍾意食唐餐，但剛去食了碗越南粉，叫咗碟春卷，炒個菜，7個人近300美元（約2340港元），你哋話我知係咪畀人打劫？所以我好多謝你哋，可以留番咁多錢去睇我個騷，真心非常感謝。」

台下有熱情觀眾舉起「Eason惜啖」的牌，他笑問：「什麼意思？嘩，你係男人喎，but it's ok , I don't care.（觀眾真的向他送吻）嘩！你嚟真，唔好啦……公眾場合！」引得全場大笑。觀眾不停叫「安歌」時，Eason稱想唱到凌晨5點，但場館有限制，最後獻唱《孤勇者》及《淘汰》。他接下來會到多倫多、芝加哥、洛杉磯、三藩市及溫哥華演出，10月會移師澳門舉行演唱會。

娛樂組

相關字詞﹕陳奕迅（Eason）

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