【開箱】《尋根女團》 黃皮白心破禁性喜劇

出差中國 流落荒野

《尋根女團》講述Audrey與Lolo是從小一起長大的閨密，Lolo生於華人移民家庭，Audrey則被白人父母收養。Audrey長大後成為律師，被派往中國出差，怎料上司指派她必定要跟大客林超傾掂生意，後者卻提出要她帶同母親出席派對才肯簽約。Audrey跟同行為她擔任翻譯的Lolo、Lolo迷戀韓星的表妹Deadeye，以及Audrey在北京拍劇的大學同學Kat，決定一起踏上尋媽之旅，其後在火車遇到毒販，護照被盜，更流落荒郊野嶺，4女最終能否尋親？

據報此片創作意念源自首次擔任導演的《我的超豪男友》編劇林美雲（Adele Lim），跟兩名編劇蕭韻潔（Teresa Hsiao）及翠莉卓花（Cherry Chevapravatdumrong）傾偈時，發現彼此都有很多「麻煩、飢渴、怪雞」朋友，於是決定以這些朋友為藍本，寫出瘋狂爆笑歷險。林美雲表示寫這戲最初純為開心、好玩，結果拍出「鹹」趣內容。據悉《尋根女團》原英語片名跟《五星級戀人》美籍華裔王穎執導的《喜福會》（Joy Luck Club）只差一個英文字母（L換成F），向《喜》片「致敬」或來個大反轉。《喜》片講述四名住在三藩市的華婦經常聚在一起打麻將，她們均育有成年女兒，揭示過往經歷之外，再折射出兩代人所面對的中美文化衝擊。《喜》片改編自美籍華裔作家譚恩美的同名小說，她亦親自擔任編劇，上世紀華人移民的故事，跟《尋根女團》的4名主角自然是完全不同的世界。

片中Audrey在中國出生，被白人夫婦收養，成長過程雖有學習中文，華語卻不靈光；其養父母正是害怕女兒受到歧視， 才會跟Lolo雙親搭訕，希望Audrey有個伴。個性無所畏懼的Lolo，甫認識Audrey便保護她，面對白人小男生惡霸，Lolo毫不手軟，一出拳就KO對方。如果《奇異女俠玩救宇宙》的母女仍有世代矛盾與爭拗，那麽《尋根女團》便顛覆一般觀衆對亞裔女性在大銀幕乖巧的刻板印象。膚色只是幌子，4女角黃皮白心，而且只會英語的Audrey，還可能最保守，至少她依循亞裔家庭的標準事業路徑，以擔任律師樓合伙人為目標。相反Lolo是不斷追求創作的藝術家，父母卻不表認同。Deadeye被視為怪人，沉迷追星，熱愛防彈少年團（BTS），在網絡世界才找到知己，但她待人熱情，不下於Lolo。Kat讀書時已是豪放「性」女，鍾情的演戲拍檔Clarence，卻是虔誠基督徒，被迫婚前嚴守色戒，鬧出不少笑料。事實上片中幾名亞裔女性，除了Deadeye，全部性開放，不會給《色慾都市》一類談情說性的題材比下去，而且4女角也不是東西方觀衆心目中典型身材苗條又玲瓏的美女。

扮去中韓 實溫哥華取景

片中Kat與Clarence出場時，正拍攝內地流行的仙俠劇，表情對白誇張；Ashley與大陸富二代在夜店傾生意，呈現「劈酒」文化。Lolo祖父母本來不斷讚賞Ashley，當得悉她不是華人，即態度改變。最搞笑Ashley穿著旗袍準備見生母，反被當地人指似妓女。父母來自台灣的編劇蕭韻潔及美籍泰裔的翠莉卓花，對內地文化應有不少體會。

片中講述4女在中國穿州過省，後來更到了韓國，實情全片只拍了43天，而且全程在加拿大溫哥華取景，佈景設計師應記一功。飾演Audrey的韓裔女星朴艾絲莉（Ashley Park），在Netflix劇集《艾蜜莉在巴黎》及《齮齕人生》均有突出表現，於《尋根女團》首度擔正，證明了個人實力。扮演Kat的許瑋倫，看過《奇異女俠玩救宇宙》不會對她陌生。分別扮演Lolo與Deadeye的徐依婕（Sherry Cola）與Sabrina Wu，均是美籍華裔，而且同為棟篤笑藝人。另外，詹偉良、錢信伊、吳育剛等，之前分別演出過《飛隼與寒冬戰士》、《我的超豪男友》等劇集及電影；客串演Audrey繼父的金大賢，更是美籍韓裔資深男星，拍過《迷》等劇集。

上映日期：8月31日