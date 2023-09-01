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娛樂

消失無綫官網 稱無做藝人好耐 王祖藍避談是否辭任首席創意官

【明報專訊】「獎門人」曾志偉早前因血管擴張問題，於台灣接受支架植入手術，需暫停工作專心休養，前晚交由幾名「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、金剛、麥美恩及林秀怡負責主持無綫遊戲節目《獎門人中秋感謝祭》。擔任無綫首席創意官的王祖藍最近被發現已消失在官方男藝人網頁，惹來離巢之說。前晚王祖藍亮相《獎門人》，親自解釋消失之謎，但對是否已辭去首席創意官一職沒有正面回應。

記者：林蘊兒

王祖藍近年經常往內地工作，前晚參與《獎門人中秋感謝祭》落力玩遊戲。他回想上一次亮相好像是無綫台慶，解釋自己「消失」只因「work from home」，加上內地工作要四圍走，才少有亮相無綫。追問他的名字何解不在官方男藝人網頁，祖藍稱並非離巢，「我無做藝人好耐啦，兩年前已退居幕後，『獎門人』有需要，我便回幕前」。祖藍表示有跟曾志偉聯絡，對方仍在休養，知他身體情况OK。他在鏡頭前說，節目今次錄影有「福祿壽」和《思家大戰》聯手一齊做，隔空叫曾志偉放心。

撐4小生任港姐司儀 顏值高贏晒

向他求證是否已辭去首席創意官，祖藍沒有正面回應，「大家可以上TVB官網看看，眼見為實」。對於早前傳出行政主席許濤，以及總經理（節目內容營運）曾志偉辭職的謠言，祖藍稱沒有擔心，大家也不是第一日出來工作，不會信流料。

提到今屆港姐決賽由小生陳豪、陳山聰、陳展鵬和蕭正楠擔任司儀，觀眾形容為「災難級」。祖藍開口力撐：「看他們顏值已贏啦。其實做司儀不容易，應該體諒。總經理又抱恙，少了靈魂人物在現場指揮，的確會有些不同，知大家已盡力。」他透露去年是「福祿壽」15周年紀念，但未能開騷，今年會舉行主題為「15/16」巡迴表演，首站東莞，之後會到馬來西亞和北美，香港站則未有日子。

麥美恩因禍得福 喜多人留意港姐

有份擔任今屆港姐決賽司儀的麥美恩，當晚頸部近心口位置突然滿佈紅印，似「世界地圖」，變成比賽另一焦點。她談及報道在網上瘋傳後，收到不少問候關心她的健康。麥美恩笑言估不到自己心口的關注度勁過選美賽果，因禍得福，令大家更留意今屆港姐。

麥美恩解釋非皮膚敏感，「平時我很怕熱，經常要帶風扇隨身。當晚錄影廠因為要配合舞台放煙效果，將冷氣調高，而且又坐滿客人，所以場內溫度較高，後來已叫工作人員將溫度調低，下次再做司儀會留意一下」。由於曾志偉正養病，其位置由大師兄錢嘉樂暫時頂替，曾志偉之前染新冠病毒也試過缺席《獎門人》錄影，所以今次沒有大問題。

蔡思貝想到法國體驗「天體海灘」

蔡思貝聯同新劇《你好，我的大夫》一眾演員，包括何廣沛、游嘉欣、吳偉豪等一齊玩遊戲。蔡思貝玩得投入，弄致滿口忌廉，其父母坐在觀眾席，看得非常開心，不停大笑。她主持的旅遊節目《貝遊歐洲》已播出，當中她穿一件頭泳衣亮相成網民熱話，蔡思貝笑言感意外，「自問身材平庸，但開心愉快。平時都喜歡留意好身材女仔，沒想過穿一件頭，保守得來大家竟覺得性感，多謝大家高抬貴手」。

蔡思貝透露當日早上8時開始拍攝，天氣極寒冷，邊拍邊凍到震。另外，拍攝期間被智利人認出邀合照，她感動到喊。外界對節目反應好，蔡思貝覺得很鼓舞，如果有機會再拍，個人私心想去明年辦奧運的法國。提到當地流行「天體海灘」，蔡思貝笑說都想體驗一下，但只限鏡頭後。

游嘉欣有信心考車牌一take過

首次上《獎門人》的游嘉欣穿小背心出場，玩遊戲不怕濕身和變花面貓，最驚有異物入口。她提到拍《你好，我的大夫》其中一場戲，當時正值冬季，天氣寒冷要淋濕身，凍到騰騰震，非常難忘。游嘉欣透露9月考車牌，近期不停練車，有信心一次過及格，如果取得駕駛執照，可方便日後拍劇或出外自駕遊。

相關字詞﹕蔡思貝 麥美恩 王祖藍 獎門人

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