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娛樂

鍾柔美拍跳唱短片 向Y2K經典歌致敬

【明報專訊】鍾柔美（Yumi）近期忙於為新歌《y2k還襯我麽？》宣傳，昨日連同兩名樂壇前輩，前組合E-kids成員林詠倫（Alan）及EO2洪智傑（Osman）一起拍攝跳唱快歌《魅力移動》短片。3個跳得之人動作合拍，齊向經典歌致敬。

16歲Yumi指《魅力移動》在2002年面世時，她尚未出世，拍攝前一晚上網看以前的演出片惡補，「最近忙於演出，又要宣傳新歌，所以未有太多時間練舞，慶幸獲兩名前輩耐心指導」。Yumi透露稍後陸續拍其他短片，向Y2K的經典歌致敬，包括鄭希怡的《相對濕度》及古天樂的《今期流行》等。提到當年鄭希怡以性感形象示人，Yumi未敢模仿，自爆最近食得多肥了，故不敢露腰。

今年升讀中六的Yumi已有心理準備應付DSE，打算繼續留港升學，現時心情愈來愈緊張。原定今日開學，但撞正超強颱風「蘇拉」襲港，Yumi希望打得成風，「打風不用返學，可以睡覺，不過周六要為籌款節目《星光熠熠耀保良》演出，不想錯過機會」。炎明熹憑學校推薦直接取錄計劃入讀心儀大學，Yumi表示對該計劃不太清楚，但有信心能考取好成績，她說：「我一定以學業為先，如果工作太多影響到讀書，就會向經理人和公司反映。」

記者：林蘊兒

相關字詞﹕《魅力移動》 《y2k還襯我麽？》 鍾柔美（Yumi）

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