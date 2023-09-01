籌組醫療團隊需時 何超儀心急陳子聰赴美做手術

問何超儀電影宣傳何時結束？她說：「不知道，睇觀眾熱情程度，他們很熱情又想見我，我就出來謝票。」何時去美國？超儀稱仍未收到醫院的手術日期，承認心急，情况亦緊急，所以她有追問醫院何時可過去，「要睇班醫生，什麼科都有，個個都好紅、好多客，要集中他們的時間，組成醫療團隊。（提早去準備？）都要知手術時間才可以去」。

拍《怨泊》被青蛙嚇怕

何超儀是《怨泊》女主角兼監製，因故事吸引，看劇本時已當場嚇一跳，覺得好心寒，所以想挑戰自己，最難忘在石室那場戲，講述她將曾祖母綁在櫈上，然後男主角將一隻青蛙撕開，事前她跟導演講，不可以用青蛙，但男主角竟攞住隻真靑蛙，「嚇到我差點瀨尿，即時喝止他」。首次拍恐怖片的白川和子表示與超儀合作好幸福，又大讚香港的景色很美，吃了很多美食，笑言不想回日本了。對於票房，他們均表示有信心，白川和子更稱一定會大賣。超儀指日本未定映期，香港和馬來西亞則同步上映。問超儀會否繼續拍短片為電影宣傳？她說：「有大主題會拍，但我的製作團隊很忙，有時間都要為我的網上頻道拍搞笑節目，有很大發展空間。」超儀感謝朋友出席首映禮支持。

蘇永康獨自來捧場，解釋因太太怕睇鬼片，兒子Jazz怕黑，但未知鬼是什麼，「Jazz升讀小一，這幾天我早上6時就起牀送他返學，還陪他上課，他表現很平靜沒喊」。至於工作方面，蘇永康表示將於10月到澳門舉行演唱會，12月再到新加坡開騷，到時一家人在當地過聖誕節。

黃德斌最想拍文藝片

黃德斌自認大膽，聽聞《怨泊》很恐怖，已做定心理準備。問他可有心臟病？他笑說：「現在入戲院檢查，睇完無事就代表無心臟病。」他透露稍後為電影開工，有少許動作，雖演戲多年，但仍有很多角色想嘗試，因不同階段，演同一角色都有不同演繹方式，又稱年紀大，不想郁動太多，最好拍文藝片。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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