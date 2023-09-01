明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

首個Solo演唱會大跳辣身舞 李駿傑多謝花姐畀機會 完騷前爆喊

李駿傑首開騷辣身舞炒熱氣氛 嘉賓Serrini怕被鬧拒再拖手

【明報專訊】MIRROR成員李駿傑（Jeremy）首個Solo演唱會前晚於會展舉行。由欠自信到夢想達成擁有自己的舞台，Jeremy表示當經理人黃慧君（花姐）告訴他舉行個唱的消息，以為對方將傳給Jer（柳應廷）的信息誤傳給他。演唱會上，Jeremy說從小熱愛舞台，並經歷不少失敗，參加《全民造星》給他機會站上舞台，感謝粉絲的支持。演唱會尾聲，全場歌迷唱生日歌為他預祝生日，Jeremy感動落淚。前晚MIRROR隊友盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安、柳應廷（Jer）及邱士縉，ERROR梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee），以及李炘頤、阮小儀及阿正等捧場。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

Jeremy以妖魅王子Look登場，連唱多首歌曲，唱到《半》時，平時斯斯文文的他跟衣著性感的女舞蹈員大跳辣身舞，兩人有不少親密接觸，引粉絲起哄。之後Jeremy換上皮褸跟舞蹈員跳唱韓國女團Blackpink的《How You Like That》和師妹COLLAR的《OFF/ON》，炒熱全場氣氛。

Serrini任嘉賓拒拖手

嘉賓請來梁嘉茵（Serrini），兩人合唱《網絡安全隱患》後，Jeremy落台換衫。Serrini表示是來攝時間讓表演者換衫，隨後唱《樹木真美》；轉了白馬王子造型的Jeremy再次出場，他多謝Serrini當嘉賓，Serrini叫對方不用再拖她手，怕會被人鬧。Jeremy解釋邀Serrini是因看完對方演出，覺得Serrini的energy很好，有才華又很風趣，所以當知道辦演唱會，便第一時間諗起對方。Serrini稱尊重這場合，所以這晚穿得很靚；Jeremy讚Pink Lady打扮的Serrini似公主，跟他的王子Look很襯。Serrini亦表示欣賞Jeremy很會照顧人，講話會望着人的眼，這樣的人在香港不多，令她有被尊重的感覺，又讚對方很有妖艷感覺，期待他繼續破格。

Jeremy分享首次開個唱的喜悅，稱倒數多日，終來到這天，「由出道到現在5年，可開到Solo演唱會好難得，當我第一次聽到花姐跟我講這消息的信息，整個人呆了，以為她想傳給Jer，但傳錯給我，後來她說真的，當時我和媽咪一起，媽咪知道很開心。這晚我的隊友、家人和粉絲都在場，令我非常開心」。Jeremy稱曾自我懷疑，何德何能有這個機會，以及得到那麼多人入場看他表演，不過見到粉絲的支持，他找到答案了，話畢獻唱《凡星》。

MIRROR隊友隔空伴舞

唱《When We Were Young》前，Jeremy高呼終達成夢想來到這舞台，但不代表沒遺憾，會將遺憾變成希望。之後大屏幕播出一段Jeremy手寫給粉絲的文字，盡訴心中情，當中寫上從小熱愛舞台，但也經歷不少失敗，直至參加《全民造星》，讓他終可實實在在站在舞台，「現在的我很想感謝大家，亦同時很感謝年輕的自己，跌跌碰碰那麽多，每段經歷都是引領我到這個舞台的階梯」。其後屏幕播出MIRROR隊友撐他的片段，眾人隔空為他伴舞。Jeremy除多謝MIRROR，更特別多謝花姐，因沒有花姐就沒有MIRROR，並向對方說：「多謝你給我今次演唱會的機會，I love you so much。」演唱會兩度encore，適逢9月8日是Jeremy的28歲生日，粉絲唱生日歌預早慶生，令Jeremy非常感動。當唱到最後一曲《夢言》時，Jeremy終忍不住爆喊，他表示會繼續努力，相約大家再見，並說：「你們是我今年最好的生日禮物。」

「擔心不夠歌開騷是多餘」

完騷後受訪，Jeremy自爆開騷前一日很擔心，因用盡力綵排，翌日睡醒似被人打了一身的感覺，要從錯誤中學習，若有下次要學識留力，對今次表現自評80至90分，希望下次儲多些歌再開騷。談到與女舞蹈員的辣身舞，Jeremy稱開始時有少少尷尬，還是花姐提議他再貼近一點，效果更好。問為何會質疑自己？Jeremy解釋並非有自信的人，雖加入MIRROR已多了自信，但突然開演唱會令他擔心不夠歌，要唱什麼給人聽，但今次的演出，讓他發現這些擔心都是多餘，只要努力去做，幾多首歌也一定能做到，現在順利完騷終可放下心頭大石，要食燒肉慶祝。

餐廳結業 媽咪安慰

問到如MIRROR未能出席樂壇頒獎禮，會否覺可惜？Jeremy表示視乎公司安排，因碰巧跟MIRROR演唱會綵排疊期，但相信各成員都想參與。對於跟肥仔、Jer合資的餐廳結業後出現拖數問題，3子被貼街招追債？Jeremy表示已交律師處理，望盡快解決。可有嚇怕不敢再做生意？他說：「當買個教訓，以後要再做好些資料蒐集。（這教訓很貴？）沒去計，可以賺回來的，起初都驚媽咪鬧，但她反過來安慰我。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕黃慧君（花姐） 梁嘉茵（Serrini） 演唱會 李駿傑（Jeremy）

上 / 下一篇新聞