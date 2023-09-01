首個Solo演唱會大跳辣身舞 李駿傑多謝花姐畀機會 完騷前爆喊

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

Jeremy以妖魅王子Look登場，連唱多首歌曲，唱到《半》時，平時斯斯文文的他跟衣著性感的女舞蹈員大跳辣身舞，兩人有不少親密接觸，引粉絲起哄。之後Jeremy換上皮褸跟舞蹈員跳唱韓國女團Blackpink的《How You Like That》和師妹COLLAR的《OFF/ON》，炒熱全場氣氛。

Serrini任嘉賓拒拖手

嘉賓請來梁嘉茵（Serrini），兩人合唱《網絡安全隱患》後，Jeremy落台換衫。Serrini表示是來攝時間讓表演者換衫，隨後唱《樹木真美》；轉了白馬王子造型的Jeremy再次出場，他多謝Serrini當嘉賓，Serrini叫對方不用再拖她手，怕會被人鬧。Jeremy解釋邀Serrini是因看完對方演出，覺得Serrini的energy很好，有才華又很風趣，所以當知道辦演唱會，便第一時間諗起對方。Serrini稱尊重這場合，所以這晚穿得很靚；Jeremy讚Pink Lady打扮的Serrini似公主，跟他的王子Look很襯。Serrini亦表示欣賞Jeremy很會照顧人，講話會望着人的眼，這樣的人在香港不多，令她有被尊重的感覺，又讚對方很有妖艷感覺，期待他繼續破格。

Jeremy分享首次開個唱的喜悅，稱倒數多日，終來到這天，「由出道到現在5年，可開到Solo演唱會好難得，當我第一次聽到花姐跟我講這消息的信息，整個人呆了，以為她想傳給Jer，但傳錯給我，後來她說真的，當時我和媽咪一起，媽咪知道很開心。這晚我的隊友、家人和粉絲都在場，令我非常開心」。Jeremy稱曾自我懷疑，何德何能有這個機會，以及得到那麼多人入場看他表演，不過見到粉絲的支持，他找到答案了，話畢獻唱《凡星》。

MIRROR隊友隔空伴舞

唱《When We Were Young》前，Jeremy高呼終達成夢想來到這舞台，但不代表沒遺憾，會將遺憾變成希望。之後大屏幕播出一段Jeremy手寫給粉絲的文字，盡訴心中情，當中寫上從小熱愛舞台，但也經歷不少失敗，直至參加《全民造星》，讓他終可實實在在站在舞台，「現在的我很想感謝大家，亦同時很感謝年輕的自己，跌跌碰碰那麽多，每段經歷都是引領我到這個舞台的階梯」。其後屏幕播出MIRROR隊友撐他的片段，眾人隔空為他伴舞。Jeremy除多謝MIRROR，更特別多謝花姐，因沒有花姐就沒有MIRROR，並向對方說：「多謝你給我今次演唱會的機會，I love you so much。」演唱會兩度encore，適逢9月8日是Jeremy的28歲生日，粉絲唱生日歌預早慶生，令Jeremy非常感動。當唱到最後一曲《夢言》時，Jeremy終忍不住爆喊，他表示會繼續努力，相約大家再見，並說：「你們是我今年最好的生日禮物。」

「擔心不夠歌開騷是多餘」

完騷後受訪，Jeremy自爆開騷前一日很擔心，因用盡力綵排，翌日睡醒似被人打了一身的感覺，要從錯誤中學習，若有下次要學識留力，對今次表現自評80至90分，希望下次儲多些歌再開騷。談到與女舞蹈員的辣身舞，Jeremy稱開始時有少少尷尬，還是花姐提議他再貼近一點，效果更好。問為何會質疑自己？Jeremy解釋並非有自信的人，雖加入MIRROR已多了自信，但突然開演唱會令他擔心不夠歌，要唱什麼給人聽，但今次的演出，讓他發現這些擔心都是多餘，只要努力去做，幾多首歌也一定能做到，現在順利完騷終可放下心頭大石，要食燒肉慶祝。

餐廳結業 媽咪安慰

問到如MIRROR未能出席樂壇頒獎禮，會否覺可惜？Jeremy表示視乎公司安排，因碰巧跟MIRROR演唱會綵排疊期，但相信各成員都想參與。對於跟肥仔、Jer合資的餐廳結業後出現拖數問題，3子被貼街招追債？Jeremy表示已交律師處理，望盡快解決。可有嚇怕不敢再做生意？他說：「當買個教訓，以後要再做好些資料蒐集。（這教訓很貴？）沒去計，可以賺回來的，起初都驚媽咪鬧，但她反過來安慰我。」

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