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娛樂

Ailee香港開騷玩任點清唱

【明報專訊】有「韓國鐵肺歌后」之稱的Ailee出道11年，前晚首度在港假旺角麥花臣場館舉行《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》演唱會。Ailee穿上白色連身裙於8點準時現身，唱出《Don't touch me》及《Mind your own business》，其間以英語高呼「香港」，炒熱氣氛。她稱等了很久，很開心見到香港粉絲，可在港舉行演唱會；Ailee表示上次來港已是2019年參與《Music Bank》群星騷，2017年在MAMA頒獎禮她唱了《Don't touch me》，故今次特意選唱這歌開場。她稱以往在港演出有其他歌手在場，很難找到自己的歌迷，今次則全場是她的粉絲，可逐一看清楚，感到很幸福。

Ailee全晚又唱又跳逾90分鐘，《Heaven》及韓劇《鬼怪》人氣歌曲《如初雪般走向你》等掀起全晚高潮。Ailee獻唱情歌《Make up your mind》時，稱要成為粉絲的女朋友，台下即有人高呼「今日開始第一日（拍拖）」，她聞言說：「應已（拍拖）11年才對」。

個唱尾聲Ailee大呼心情很好，可惜時間過得太快，直言下次來港要唱5小時，坦言不捨得離開，更破例開放點唱環節，Ailee清唱多首歌曲大曬唱功，包括《Chandelier》、韓劇《某一天滅亡來到我家門前》歌曲《Breaking Down》及雲妮侯斯頓（Whitney Houston）經典歌《I Will Always Love You》等。Ailee表示希望再度來港開騷，請粉絲為她在網上宣傳。

記者：蘇珮欣

攝影：林祖傑

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