Ailee香港開騷玩任點清唱

【明報專訊】有「韓國鐵肺歌后」之稱的Ailee出道11年,前晚首度在港假旺角麥花臣場館舉行《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》演唱會。Ailee穿上白色連身裙於8點準時現身,唱出《Don't touch me》及《Mind your own business》,其間以英語高呼「香港」,炒熱氣氛。她稱等了很久,很開心見到香港粉絲,可在港舉行演唱會;Ailee表示上次來港已是2019年參與《Music Bank》群星騷,2017年在MAMA頒獎禮她唱了《Don't touch me》,故今次特意選唱這歌開場。她稱以往在港演出有其他歌手在場,很難找到自己的歌迷,今次則全場是她的粉絲,可逐一看清楚,感到很幸福。