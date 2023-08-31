Ailee香港開騷玩任點清唱

Ailee全晚又唱又跳逾90分鐘，《Heaven》及韓劇《鬼怪》人氣歌曲《如初雪般走向你》等掀起全晚高潮。Ailee獻唱情歌《Make up your mind》時，稱要成為粉絲的女朋友，台下即有人高呼「今日開始第一日（拍拖）」，她聞言說：「應已（拍拖）11年才對」。

個唱尾聲Ailee大呼心情很好，可惜時間過得太快，直言下次來港要唱5小時，坦言不捨得離開，更破例開放點唱環節，Ailee清唱多首歌曲大曬唱功，包括《Chandelier》、韓劇《某一天滅亡來到我家門前》歌曲《Breaking Down》及雲妮侯斯頓（Whitney Houston）經典歌《I Will Always Love You》等。Ailee表示希望再度來港開騷，請粉絲為她在網上宣傳。

記者：蘇珮欣

攝影：林祖傑