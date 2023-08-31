明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

扶老攜幼澳門開騷 林宥嘉向母親老婆示愛

【明報專訊】林宥嘉一連兩場《idol 2023世界巡迴演唱會》澳門站上周於澳門威尼斯人金光綜藝館舉行，全場爆滿。林宥嘉攜同老婆丁文琪、子女、媽媽一起到澳門，並連續兩晚向老婆示愛，又向母親大叫 ：「媽，我愛你。」甜蜜溫馨。林宥嘉以廣東話跟觀眾打招呼，笑言能與歌迷同笑同喊是種幸福。他獻唱快歌時全場觀眾站立起舞，前排歌迷更興奮衝到台前；在點歌環節與歌迷互動，更有求必應。

難忘產房陪老婆誕子一刻

林宥嘉演繹《巨人的肩膀》後，跟歌迷分享，「這首歌前面的聲音是我第一次陪老婆入產房，生第一個小朋友時錄的聲音，我非常開心，是個很難得的機會。這次演唱會，我的太太跟兩個小孩有來看，我的媽媽們也有來看，這是我女兒第一次看爸爸的演唱會」。他提到當孩子剛生出來時，護士會算BB的手指頭，以及測聽力是否正常，這讓當時第一次當爸爸的他學到原來很多看似平凡的東西，不是每個人都能擁有，要好好感謝。第二晚尾場，林宥嘉唱到《說謊》時，向老婆示愛說：「這句歌詞，祝你做個幸福的新娘，老婆，希望你不是只是那天幸福的新娘，我希望我們可以相愛到永遠。」

林宥嘉跟觀眾說：「在生活當中曾面對很大壓力，我生了很嚴重的病，是腸胃的病，現在已好了，才可看到我《我不是神，我只是平凡卻直拗愛著你的人》（MV）裏，可以這樣子不穿衣服。」歌迷即起哄叫他脫衣服。

娛樂組

相關字詞﹕林宥嘉

上 / 下一篇新聞