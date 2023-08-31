太太爆對孻仔特別惡 林盛斌「爭女大戰」連輸兩局

節目中Bob要獨力應付Jaye Jaye衍生的各種難題，接受連串節目組安排的「不可能任務」，忙到甩轆。讓他最頭痕是要教Jaye Jaye「3的乘數表」，兒子一聽到乘數表即瘋狂逃亡，Bob用盡方法制服兼勸服囝囝，不斷在Jaye Jaye耳邊發功幫助記熟，還替他打氣，是體力及腦力大考驗。

Bob應製作組要求與太太上演「爭女大戰」，即時實測大女和二女會先回覆誰的信息，結果Bob即使出茅招亦未能扭轉劣勢，連續兩局輸給太太。黎諾懿與陳敏之問Jaye Jaye：「你鍾意爸爸多啲，定媽媽多啲？」Jaye Jaye聽完先秒速投向母親懷抱，當見父親勁失落後，即一臉迷茫說：「你（爸爸）會畀我多啲時間睇電視，媽咪又成日都攬我，我揀唔到呀。」「左右為難」的Jaye Jaye最終拋出「六字真言」，引得全場大笑。

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