陷雙親走數風波 亞軍王怡然抱恙缺席領獎 莊子璇不知自己任宗親會監事

記者：林蘊兒

莊子璇、季軍王敏慈和友誼小姐姜依宁昨日出席領獎活動。亞軍暨最上鏡小姐王怡然近日傳出父母在內地開設的教育中心倒閉，拖欠上千員工工資和過千家長學費，涉及款項過千萬，全家移居香港避債。她前日受訪時淚灑當場，及後被發現清空小紅書和抖音帳戶的大部分帖文，包括分享參選港姐經歷的短片，每個帳戶只剩一個帖文。王怡然昨日原定出席領獎，但以身體不適為由缺席，獎品由姜依宁代領。

否認家族勢力大內定冠軍

黑眼圈盡現的莊子璇解釋因忙跟不同人慶祝遲睡所致。網上流傳一份由「香港福建社團聯會 九龍中分會」發出的公告，恭賀香港錦埔同鄉聯誼會兼香港錦繡錦埔宗親會會長莊金勝，稱其女兒莊子璇成為港姐冠軍。文中提及莊子璇是香港錦埔同鄉聯誼會兼香港錦繡錦埔宗親會的監事，她的成功為整個同鄉社團帶來驕傲。莊子璇對此表示報道誇張了，對於被指擔任該團體監事一職，她說：「我不太清楚，應該是家人幫我整（職位），都是這幾日才知道。已問過爸爸，他覺得沒有什麼特別，認為只是報道誇張，若解釋反而更麻煩。」

只回鄉兩次 不知父親是否有地位

莊子璇表示只回鄉一兩次，不清楚父親在家鄉是否有面子、有地位的人，又否認家族勢力龐大，認為可能是幾條村的親戚自組團體，她本人沒有了解過。傳她因家族背景成為冠軍，莊子璇不認同，「我沒有背景，有都無用，根本好難內定。港姐大會評審是太平紳士或權威人士，點會在意金錢？更何况我沒有背景」。會否回鄉設宴答謝鄉親支持？她表示暫時未有時間，但父親有讚她好叻。

自己新聞唔當「花生」

今屆港姐決賽後爆出不少是非，莊子璇認為可能比賽過程與內地連線直播，吸引較多內地觀眾留意。她之前曾表示對報道當「食花生」看，今次輪到傳她有背景，是否食自己花生？莊子璇說：「有關我的報道不算是『花生』，也不覺得是好大件事。」提到落選的陳怡名在社交網寫千字長文，莊子璇讚對方寫得好好，內容令人好感動，不覺得對方落選後存有怨氣。

王敏慈做好自己 無懼被爆料

王怡然身體抱恙缺席活動，莊子璇有傳短訊慰問，不清楚對方是否因負面新聞影響情緒所致，沒有刻意過問。她與王敏慈打算待王怡然康復後，請食飯𧨾對方開心。姜依宁說很樂意為王怡然代領獎，透露王怡然已答應之後請食飯答謝代勞。

王敏慈被問會否擔心繼冠軍及亞軍後輪到她被爆料？她淡定說：「我不太清楚，因工作行程好忙，沒時間留意，剛剛才有時間回覆朋友的祝賀。網上有好多傳聞都不知是真定假，最緊要做好自己。」