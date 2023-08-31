明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

梁仲恆爭女陷三角戀 陳昊森譚旻萱拍親熱戲不尷尬

葉念琛撐港姐亞軍王怡然奪最上鏡小姐實至名歸

【明報專訊】譚旻萱（Mandy）、台灣男星陳昊森、梁仲恆、戴祖儀、陳嘉寶與導演葉念琛等，昨日於尖東出席電影《不是你不愛你》開鏡拜神儀式。Mandy透露電影中與陳昊森和梁仲恆有段兩男爭一女的三角關係，跟兩男不乏親熱戲。問到和誰較激？陳昊森自動舉手投案，笑言都是一點點激，拍攝時沒有尷尬。談到Mandy早前公開讚他很charm，他也大讚Mandy很靚女，又多謝兩拍檔在香港非常照顧他、沒整蠱他。Mandy笑稱拍戲時是陳昊森的翻譯員，有教對方講廣東話；梁仲恆則自爆教陳昊森髒話。陳昊森聞言尷尬傻笑，詐傻用廣東話說：「你好，我係陳昊森。我唔知髒話係咩。」

譚旻萱有鄧麗欣「阿寶」感覺

問到陳昊森覺得香港女仔和台灣女仔，哪個較吸引他？他認為兩邊的女仔很不同，「香港女仔直接一點，台灣女仔比較溫柔」。Mandy覺得香港男仔直接很多、貼地和溫柔，不過台灣男仔更加溫柔。梁仲恆望住Mandy笑說：「我唔識台灣女仔，所以你最好，不用揀。」

問到葉念琛看中Mandy什麼而揀她演最新一代「阿寶」，他說看廣告和MV時已留意到Mandy，見完真人，感覺對方有時下後生女的個性特質，女仔得來又夠爽朗、率真和不造作，所以一見即合，「Mandy跟我當年找鄧麗欣第一次演『阿寶』時，都是22歲，所以很有那種感覺。」至於找來自台灣的陳昊森，葉念琛承認因覺得對方靚仔又帶點害羞，兩個不同地方的人碰在一起，感覺應該幾有趣。問到3主角在片中的親熱戲程度？葉念琛笑說：「我們拍的是浪漫愛情片，非愛情動作片，最緊要畫面好看、舒服。」

葉念琛為冠軍莊子璇平反

葉念琛日前擔任無綫《2023香港小姐競選》最上鏡小姐評判，他承認亞軍王怡然是幾個評判一致選出，大會也很公平和嚴密，計好分後有跟他們講，大家對結果也沒有異議，是實至名歸。網民替⑩陳霈錤未能奪最上鏡小姐感不值，葉念琛自言也給對方很高分，是他的三甲人選。

對於冠軍莊子璇被狠評欠冠軍相，葉念琛為對方平反，「雖然我不是評她的部分，但在台下近距離看佳麗，覺得莊子璇當晚很sharp，答問和狀態也好，選美是看臨場表現，我也跟身邊的陳嘉容說，覺得她是冠軍」。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕陳嘉寶 戴祖儀 梁仲恆 陳昊森 譚旻萱（Mandy）

上 / 下一篇新聞