經常失言諗定無得撈後路 193計劃移民英國開中餐館

反擊haters感覺良好

Do姐對入行只有5年的193有退休念頭感驚訝︰「嘩，唔係啩。」193認真說︰「起碼我舒服咗先。我唔想好似好假咁。不過我唔係經常反擊，反而好多時壓制住自己。偶爾控制唔到就講喇！當然嗰刻舒服啲，但多數過一日就唔舒服，但都有24個鐘畀你釋懷。開心咗先。」

Do姐問他不開心就移民，會否不捨得？193表示以前在英國讀書，很喜歡當地生活，真的要離開娛樂圈當然會可惜，但人生每個階段都有不同進程，ERROR都不會一世搞笑，他計劃好，有一日講了好重大的言論，令他沒有工作時，便移民英國開中餐館，粉絲可以來英國旅行探他，品嘗他的中餐，然後他一年回港一次搞ERROR演唱會，呃些錢回去繼續支持他的中餐館，所有都計算好，但無同公司講過。

193稱粉絲曾勸他面對攻擊要忍一忍，但知道無效；有粉絲在直播留言求Do姐幫口鬧193。193自言每次反擊完，有反思是否不要再鹵莽，其實相比以前他已講少了，現在忍10次講一次，以前忍10次講兩次，承認講了舒服些，但又會後悔。

Do姐讚不隱藏自己缺點

Do姐叫他忍一忍不講 ，退一步海闊天空。193說已盡力，八成時間都忍到，兩成時間控制不到，可能心情欠佳，講了當發泄。Do姐表示喜歡和欣賞193不會隱藏自己的缺點，「多數人掩飾自己唔好一面 ，然後轉移目標講自己長處 ，但你竟然一語中的，講自己唔好嘅嘢」。

娛樂組